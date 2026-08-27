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«МегаФон» запустил сеть для тысяч новоселов на востоке Ижевска

«МегаФон» обеспечил уверенное покрытие для тысяч новоселов в жилом районе Культбаза в Ижевске. Новое телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, чтобы предоставить пользователям качественную связь в квартирах, во дворах и на парковках. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жилой район Культбаза активно развивается: здесь появились современные жилые комплексы «Васнецово», «Калинка Парк», «Неон сити», «Форест». Жители оценят возможность оставаться на связи во время прогулок во дворе, ожидания машины на парковке или работе из дома.

Инженеры оператора учли архитектурные особенности территории и провели тщательную настройку параметров сети, чтобы минимизировать задержки при передаче голоса и обеспечить мгновенное соединение. В результате пользователи получили равномерный и мощный сигнал, который обеспечивает уверенную связь на открытых пространствах и внутри зданий. Установленное телеком-оборудование рассчитано на растущую нагрузку на сеть в этой части города.

Новое покрытие оценят и владельцы садовых участков, которые расположены вблизи данных жилых массивов — СНТ «Восток-3», «Восток-3 МОТ», «Строитель-5».

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«Ландшафт города стремительно меняется, и задача оператора предоставить связь там, где выросли новые дома, появились коттеджные поселки или места отдыха. Запуск мобильной сети в восточной части Ижевска — это ответ на запрос тысяч новоселов, которые выбирают современные жилые комплексы для жизни. Теперь пользователи будут уверены, что важные переговоры, семейное общение или экстренные вызовы будут проходить четко и с высоким качеством звука», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Оператор уделяет особое внимание развитию телеком-инфраструктуры в Ижевске. С начала 2026 г. компания обеспечила мобильную связь и интернет для жителей ЖК «Цветочный город» и в близлежащих локациях, а также увеличила территорию покрытия в районе биатлонного комплекса имени А.М. Демидова.

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