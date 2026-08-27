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«Мастерфуд» автоматизировала управление ремонтами и производственными инцидентами с помощью платформы Okdesk

Компания «Мастерфуд» автоматизировала управление ремонтами и производственными инцидентами с помощью платформы Okdesk. Об этом CNews сообщил представитель Okdesk.

По данным BusinesStat российский рынок фасованных орехов продолжает расти: в 2025 г. его оборот увеличился на 13% и достиг 148 млрд руб., а за пять лет рынок вырос на 50%. На этом фоне производителям важно не только расширять ассортимент и объемы выпуска, но и повышать эффективность внутренних процессов.

«Мастерфуд» – российский производственный холдинг с более чем 26-летней историей, специализирующийся на производстве и поставках натуральных продуктов питания и ингредиентов. Компания развивает собственные бренды (Botanica, NaturFoods, Snack&Go, Gloriss, Garnica и др.) и производство продукции под СТМ, работает более чем с 30 странами прямого импорта, выпускает свыше 300 млн упаковок продукции в год и располагает более чем 10 партнерскими производственными площадками в 8 странах. Компания работает с широким ассортиментом продуктов — от орехов и сухофруктов до рыбных снеков, консервации, кондитерских изделий, круп и кофе.

Для производственного бизнеса такого масштаба скорость реакции на неисправности напрямую связана с устойчивостью операционных процессов. Чем больше производственных площадок и объем выпуска, тем важнее оперативно выявлять проблемы, распределять работы между специалистами и видеть общую картину по инцидентам.

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Поэтому одной из задач «Мастерфуд» стала цифровизация работы с ремонтами и производственными инцидентами. С помощью Okdesk компания автоматизировала процесс управления обращениями, благодаря чему специалисты получили возможность быстрее узнавать о возникающих проблемах и оперативнее реагировать на сбои на производстве.

«До внедрения Okdesk заявки на ремонты поступали из разных источников, часть из них терялась, а приоритеты определялись “на слух”. Это приводило к тому, что критичные для производства поломки могли оставаться без внимания дольше, чем допускают наши стандарты. Мы автоматизировали процесс подачи заявок на ремонты: теперь любая неисправность фиксируется в единой системе, автоматически присваивается приоритет, ответственный и срок реакции. Это позволило более оперативно реагировать на нештатные ситуации на производстве и сократить время простоя оборудования. Кроме того, Okdesk дал нам прозрачную аналитику: мы видим количество инцидентов по площадкам, типам оборудования и периодам, что помогает планировать профилактические работы и снижать повторяющиеся поломки. В условиях роста рынка орехов и увеличения объёмов выпуска такая управляемость сервисных процессов напрямую влияет на эффективность производства и выполнение плановых показателей», — сказал технический директор производственной площадки компании «Мастерфуд» Денис Жаринов.

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