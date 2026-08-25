Разделы

Безопасность Бизнес
|

Компания «Синимекс» получила международный сертификат в области ИБ

Компания «Синимекс» объявила о получении сертификата соответствия системы менеджмента требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 27001:2022. Сертификация подтверждает соответствие системы менеджмента компании требованиям в области информационной безопасности при разработке, внедрении и интеграции корпоративных ИТ-систем и программных решений, автоматизации бизнес-процессов и обработке данных.

Сертификат выдан TÜV Austria Standards & Compliance по итогам процедуры сертификации.

ИСО/МЭК 27001:2022 — международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента информационной безопасности. Его применение позволяет выстраивать системный подход к управлению информационными рисками, защите информации и постоянному совершенствованию соответствующих процессов.

Для компании «Синимекс» получение сертификата стало подтверждением соответствия применяемой системы менеджмента требованиям стандарта и дополнительной основой для развития сотрудничества с заказчиками и партнерами.

Соответствие требованиям в области информационной безопасности особенно важно для компаний, работающих с корпоративными данными и участвующих в международных проектах. Для экспортно-ориентированных организаций наличие сертифицированной системы менеджмента информационной безопасности может стать дополнительным условием выхода на новые рынки, в том числе в странах Азии, а также участия в международных проектах и сотрудничества с крупными заказчиками и партнерами.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Сертификация также может учитываться при оценке ИТ-поставщиков и проведении закупочных процедур, в которых предъявляются требования к защите информации и управлению информационными рисками. Выстроенная система менеджмента информационной безопасности позволяет компании последовательно управлять рисками, связанными с обработкой информации, и повышать устойчивость бизнес-процессов к операционным и экономическим рискам.

«Критерии информационной безопасности – неотъемлемая часть обсуждения при подготовке ИТ-проектов. Наличие сертификата ИСО/МЭК 27001:2022 позволяет нам соответствовать таким запросам заказчиков и предоставлять подтверждение соответствия самым высоким установленным требованиям уже на этапе переговоров. Это особенно актуально при работе с крупным международными компаниями и партнерами», — отметил Евгений Маслов, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

Печатные платы высшего класса к 2030 году будут выпускать 10 российских заводов

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Решена важная проблема фотонной электроники. Найден способ передачи оптических сигналов на большие расстояния

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще