«Юнитрек» развернул в Cloud.ru платформу для бизнес-игр на 100 тыс. пользователей

Российский разработчик платформы для бизнес-симуляций «Юнитрек» перенес свою инфраструктуру в Cloud.ru Evolution. Это позволило компании подготовить федеральный запуск платформы, рассчитанной на аудиторию до 100 тыс. пользователей, и обеспечить стабильную работу при нагрузке, которая в 50 раз превышает показатели пилотного проекта. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Первым крупным проектом стал бизнес-тренажер «ИЗЗЗИ Бизнес Рост», который помогает предпринимателям проверять бизнес-гипотезы и принимать управленческие решения с использованием ИИ.

Проект запускался в два этапа: сначала как региональный пилот, затем — на федеральном уровне. Для этого потребовалась инфраструктура, рассчитанная на максимальную аудиторию до 100 тыс. участников и способная одновременно автоматически масштабироваться при росте нагрузки. Сегодня платформой уже регулярно пользуются более 10 тыс. участников проекта.

Для работы платформы используются сервисы Cloud.ru Evolution. Foundation Models обеспечивает работу ИИ-помощника через API, Evolution Managed Kubernetes автоматически масштабирует приложения при росте числа пользователей, а Evolution Compute и Evolution Load Balancer распределяют нагрузку и поддерживают стабильную работу платформы во время пиковых обращений.

«Мы проанализировали рынок и остановили выбор на Cloud.ru. Облако дало нам доступ к разным ИИ-моделям с оплатой по токенам, высокий уровень безопасности и возможность быстро запустить проект без необходимости строить инфраструктуру с нуля. Кроме того, решение оказалось проще в эксплуатации и выгоднее по стоимости, чем альтернативные варианты», — отметил директор «Юнитрек» Олег Самойлов.

«Сегодня компаниям недостаточно просто разместить приложение в облаке — важно иметь возможность быстро масштабировать цифровые сервисы и интегрировать в них ИИ. Проект с “Юнитрек” показывает, что современная облачная платформа позволяет пройти этот путь без создания собственной инфраструктуры и сосредоточиться на развитии продукта», — сказал руководитель направления по развитию ключевых инициатив Cloud.ru Григорий Жуков.