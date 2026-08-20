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В России запущена платформа монетизации контента 7post.ru

В России начала работу новая платформа монетизации контента 7post.ru. Проект развивает компания «Хадабр», он рассчитан на блогеров, экспертов, преподавателей, дизайнеров и музыкантов. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Создатели сервиса помогают отечественным авторам избежать необходимости держать несколько разных инструментов для подписок и донатов. 7post объединяет их в одном инструменте.

Сервис одинаково подходит создателям контента, которые уже собрали аудиторию в Telegram, VK, YouTube и других каналах, и тем, кто только начинает путь монетизации собственного творчества. Ключевая особенность сервиса – возможность сочетать несколько способов монетизации внутри одной публикации. Вступительная часть материала, доступ по подписке и отдельные блоки (файл, видео, шаблон, инструкция) могут находиться в рамках одного и того же материала. Это избавляет автора от необходимости выбирать между полностью открытой публикацией, подпиской: модели доступа комбинируются гибко, под конкретную аудиторию.

При этом 7post является также и самостоятельной контентной площадкой: внутри работают лента публикаций, тематические категории, поиск и рейтинг авторов. В команде рассчитывают, что это даст создателям контента дополнительный охват.

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«Сегодня авторы нередко вынуждены использовать сразу несколько разных сервисов: один для подписок, другой для разовых продаж, а третий для донатов. 7post решает эту проблему, объединяя все основные способы заработка на контенте в единой системе, без необходимости распределять аудиторию и доходы между разными платформами», – отметил представитель сервиса.

В дальнейшем команда платформы намерена развивать рекомендательные механизмы, улучшать инструменты внутреннего продвижения авторов и расширять функциональность и способы монетизации на платформе.

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