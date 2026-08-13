«ЭР-Телеком Холдинг» объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2026 года

АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I полугодие 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-Телеком Холдинг».

В условиях макроэкономической нестабильности «ЭР-Телеком Холдинг» обеспечил безусловное исполнение обязательств перед клиентами, реализовал меры по росту операционной эффективности и финансовой устойчивости бизнеса, которые обеспечили рост выручки на 10% и увеличение рентабельности по чистой прибыли до 7,2%.

За отчетный период свободный денежный поток увеличился на 1 264 млн руб. (+ 79%). В июле 2026 г. был повышен кредитный рейтинг «ЭР-Телеком Холдинг» до уровня A.ru.

Агентство НКР обуславливает повышение кредитного рейтинга «ЭР-Телеком Холдинг» снижением долговой нагрузки на фоне роста операционных результатов, улучшением метрик ликвидности и рентабельности.

Оценку бизнес-профиля определяют позиции «ЭР-Телеком» на основных рынках присутствия в России, высокая устойчивость и существенная географическая диверсификация этих рынков, низкая концентрация активов и умеренно низкая зависимость от поставщиков.

На оценке собственной кредитоспособности (ОСК) компании позитивно сказываются низкие акционерные риски, качество управления рисками и ликвидностью и стратегического планирования.



