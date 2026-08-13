Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Cloud.ru запустил пространство для работы с персональными ИИ-агентами Cloud.ru Agents Space

Cloud.ru представил Agents Space — пространство для использования и создания персональных ИИ-агентов. На старте пользователям уже доступен «ГигаАгент» — автономный универсальный ИИ-агент, а также несколько других агентов. Пользователи могут выбирать готовых агентов под свои задачи или создавать собственные. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

В Agents Space пользователю не нужно самостоятельно настраивать модели, серверы и среду запуска. Достаточно выбрать подходящего агента или создать собственного, чтобы использовать ИИ для решения конкретных задач.

«ИИ-агенты — следующий уровень развития взаимодействия человека с ИИ. От привычных чатов с взаимодействием “вопрос – ответ” мы переходим к среде, где человек ставит цель, а ИИ помогает довести задачу до результата. Cloud.ru Agents Space делает работу с ИИ-агентами простой, удобной и безопасной. Мы хотим, чтобы как можно больше пользователей смогли лично попробовать эту технологию, научились делегировать агентам реальные задачи и уже сегодня увидели, как меняется ежедневная работа с помощью ИИ. Именно из такого личного опыта рождаются новые корпоративные сценарии применения искусственного интеллекта», — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Пространство Agents Space построено на технологическом стеке цифровой среды AI Factory от Cloud.ru. Для работы агентов используются сервис Evolution Foundation Models и облачная инфраструктура Cloud.ru Evolution. Пространство скрывает техническую сложность работы с генеративным искусственным интеллектом: пользователю не нужно самостоятельно выбирать инфраструктуру, настраивать модели и управлять средой запуска. Это позволяет быстро запускать новых агентов, выбирать языковые модели под различные сценарии и масштабировать сервисы без участия пользователя.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«ГигаАгент» — автономный универсальный ИИ-агент для решения повседневных задач: управления календарем, работы с документами, ведения переписки, исследования информации, создания отчетов и презентаций. В основе «ГигаАгента» open-source проект саморазвивающегося ИИ-агента Ouroboros.

Новым пользователям доступен стартовый грант 4000 руб., который позволяет бесплатно протестировать возможности Cloud.ru Agents Space и начать использовать ИИ-агентов для решения рабочих и личных задач.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Продавцы маркетплейсов создают собственные онлайн-магазины. Их число выросло в полтора раза

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще