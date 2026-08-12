Подтверждена совместимость защищенной платформы виртуализации zVirt с системой диспетчеризации и сбора данных «Симплайт 5»

Разработчики Orion soft и «Симплайт» подтвердили совместимость защищенной платформы виртуализации zVirt с системой диспетчеризации и сбора данных «Симплайт 5». Совместимость продуктов позволяет развертывать Симплайт 5 в виртуальной среде на базе zVirt и управлять вычислительными ресурсами системы диспетчеризации из единой консоли, упрощая эксплуатацию инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

В ходе тестирования специалисты подтвердили возможность корректного развертывания «Симплайт 5» в виртуальной среде zVirt, централизованного управления вычислительными ресурсами системы диспетчеризации через единую консоль, масштабирования инфраструктуры под растущие потребности производства. Подтверждена возможность эффективного распределения вычислительных мощностей между виртуальными машинами, на которых работает «Симплайт 5», и штатная работа всех модулей системы диспетчеризации в виртуализированной среде.

На практике совместное использование решений позволяет оптимизировать трудозатраты и ускорить выполнение задач. Например, если на промышленном предприятии необходимо расширить систему мониторинга оборудования на новые производственные мощности, администратор может быстро добавить вычислительные ресурсы, развернуть дополнительный модуль «Симплайт 5» и подключить к нему новое оборудование, управляя системой из единой консоли zVirt.

В результате совместное использование продуктов повышает эффективность использования вычислительных мощностей и дает возможность строить решения для промышленной автоматизации на базе российских технологий.

«За счет совместимости «Симплайт 5» с zVirt компании получают готовую связку решений, в которой система промышленной автоматизации из коробки работает в защищенной виртуальной среде, управляется централизованно и масштабируется без остановки производства. Это расширяет возможности построения надежных и гибких систем промышленной автоматизации и диспетчеризации», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.

«Совместимость с zVirt позволяет использовать «Симплайт 5» в современной виртуальной инфраструктуре и гибко распределять вычислительные ресурсы в зависимости от задач проекта. В ходе тестирования мы подтвердили корректное развертывание и штатную работу системы в виртуальной среде. Для заказчиков и интеграторов это дает дополнительный вариант построения промышленной инфраструктуры на базе российских программных решений», — сказал Юрий Скобёлкин, технический директор компании «Симплайт».