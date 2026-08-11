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Voxys внедрил HR-tech платформу для автоматизации массового найма с чат-ботом и LLM

Voxys внедрил внутренний HR-tech продукт для автоматизации массового найма. Решение объединяет чат-бота, омниканальные коммуникации, аналитику HR-воронки и элементы LLM-технологий, чтобы ускорить обработку откликов, снизить нагрузку на рекрутеров и повысить конверсию кандидатов в запись на собеседование. Основное предназначение – массовый подбор, где важны скорость первого контакта, стабильная коммуникация с большим количеством кандидатов и прозрачность эффективности каналов привлечения. Система помогает автоматизировать первичную обработку откликов и сопровождать соискателя по цифровому маршруту: от первого сообщения до записи на собеседование. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Ключевым элементом решения стала чат-бот «Карина». Она работает круглосуточно, устанавливает контакт с кандидатом в течение нескольких минут, отвечает на типовые вопросы, уточняет необходимые данные и помогает выбрать удобное время для собеседования. Такой формат позволяет рекрутерам меньше времени тратить на рутинные коммуникации и сосредоточиться на кандидатах, которые уже прошли первичный этап

По данным компании, текущие показатели автоматизированной HR-воронки составляют: 90% сообщений доставляются кандидатам, 80% соискателей продолжают общение после первого контакта, 50% завершают сценарий, а 20% доходят до записи на собеседование. Эти метрики позволяют HR-команде оценивать эффективность каналов привлечения, видеть узкие места в кандидатском пути и быстрее корректировать сценарии коммуникации.

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