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Во время испытательного срока чаще увольняются мужчины

Мужчины чаще женщин увольняются во время испытательного срока сами или по решению работодателя. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По словам 21% россиян, им доводилось увольняться на испытательном сроке по собственному желанию: «Нагрузка оказалась выше обещанной»; «Токсичный руководитель»; «Плохие условия труда»; «Хаос и неорганизованность»; «На собеседовании от меня скрыли реальное положение дел в компании». 6% покидали организацию в течение первых месяцев работы по решению нанимателя. Большинство же опрошенных успешно проходило испытательный срок и продолжало трудиться дальше (60%). И только 9% ни разу не доводилось устраиваться на работу без испытательного срока.

Мужчины на испытательном сроке чаще увольняются сами (23% против 19% среди женщин) и по решению работодателя (8 и 5% соответственно).

Среди опрошенных в возрасте 35—45 лет добровольных уходов на испытательном сроке больше — 24% (против 20% среди молодежи и 22% среди респондентов 45+).

Среди россиян с зарплатой от 150 тыс. руб. больше всего тех, кто имеет опыт трудоустройства с испытательным сроком, но увольняются по собственному желанию или по воле работодателя во время пробного периода они реже всех.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 394

Время проведения: 29 июля — 4 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт устройства на работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

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