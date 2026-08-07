Москвичи предпочитают проводить лето в пределах города

Пользователи сервиса BelkaCar стали чаще совершать короткие поездки по городу и недалеко за его пределы в течение лета. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Исследование показало, что основными точками притяжения в ходе таких поездок становятся зоны отдыха на воде. Горожане стали чаще выбираться к водоемам, паркам, бассейнам и другим открытым пространствам.



Так, самыми популярными местами остается пляж «Серебряный Бор – 3», Строгинская пойма, Аквакомплекс «Лужники», зоны отдыха у воды в парке Горького и «Сокольниках», пляж «Трусово» на Истринском водохранилище, Искаакиевское озеро в Орехово-Зуево, Озеро Сенеж в Солнечногорске и другие.