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«Диасофт» обновил «Личный кабинет сотрудника» для увеличения эффективности работы персонала

Компания «Диасофт» совершенствует продукт «Личный кабинет сотрудника», предназначенный для организаций любого масштаба, вне зависимости от сферы их деятельности. Он входит в состав решения «Единый центр принятия решений». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

ИТ-специалисты «Диасофт» доработали функциональность и полностью обновили дизайн личного кабинета: интерфейс стал современнее и интуитивно понятнее. Визуальная переработка позволила убрать лишние элементы и сделать акцент на главном – на задачах, проектных обязательствах и актуальных данных.

«Теперь личный кабинет собирает в один интерфейс еще больше инструментов, показателей и процессов, необходимых для ежедневного выполнения рабочих задач. Он экономит время сотрудников, избавляя их от необходимости постоянно переключаться в разные учетные системы и программы. Обновление направлено на рост эффективности и дисциплины сотрудников», – отметил Никита Павликов, руководитель решения «Единый центр принятия решений» в «Диасофт».

Обновления в продукте «Личный кабинет сотрудника» затронули следующие сферы:

Работа: эффективность и график

KPI сотрудников: все показатели для отслеживания личных целей объединены в один удобный раздел.

Задачи: добавлена интеграция с любыми системами трекинга задач, чтобы сотрудники могли отслеживать свои задачи и трудозатраты (списание времени).

Аналитика: реализована возможность сохранять частоиспользуемые дашборды и отчеты в «Избранное» для быстрого доступа к ним.

График посещения офиса: добавлена опция бронировать рабочее место из личного кабинета. При этом система учитывает индивидуальные графики сотрудников.

Отпуск: появилась возможность перепланирования и подтверждения ближайшего отпуска.

Коммуникация в коллективе

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Команда: отображен актуальный статус коллег (работает/отсутствует с указанием причины), их контакты, должности и город работы, а также ближайшие дни рождения.

Общие показатели: в личном кабинете каждый сотрудник видит рейтинг своего подразделения в соответствии с ключевыми KPI.

Телефонный справочник: быстрый поиск коллег по ФИО, роли или должности.

Связь: возможность подключения сервисов видеоконференций в личный кабинет и организация встреч онлайн в один клик.

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«Личный кабинет сотрудника» также позволяет реализовать сквозное встраивание системы электронного документооборота, которой пользуются в компании. Это ускоряет согласование документов, позволяет хранить их документы под рукой, а также дает возможность настроить уведомления о поступлении новых документов в личный кабинет.

«Единый центр принятия решений», в состав которого входит «Личный кабинет сотрудника», обеспечивает единое информационное поле для сотрудников компании и поддержку взвешенных управленческих решений.

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