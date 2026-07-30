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Неделя Ctrl + C - Ctrl + V: как ИИ в «Экзон» разгадывает шифр

Шифр и наименование рабочей документации теперь подставляется автоматически по загруженному файлу. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Ведение ОЖР – обязательная процедура на любом объекте строительства, а раздел 3 ОЖР – один из самых «живых» его частей: в нем фиксируется каждая выполненная работа со ссылкой на рабочую документацию (РД), по которой она сделана. Чтобы прикрепить файл РД к записи, инженеру нужно было открыть документ, найти в штампе чертежа нужные строки и вручную перепечатать два поля – «Наименование» и «Шифр».

Шифр РД – это обычно длинная буквенно-цифровая последовательность вида «20-139-АС.С3-КЖ2», и один неверно перенесенный символ приводил к тому, что запись переставала биться с реестром РД, и ее приходилось исправлять отдельно. На такую рутину уходило по несколько минут на каждую запись, а при большом количестве работ на объекте – часы в неделю.

Например, при строительстве детского образовательного учреждения на 350 учащихся в мкр. «Жемчужина» в Белгороде в 3 раздел ОЖР было внесено 1174 записи. Это значит, что инженер ПТО 1174 раза обратился к рабочей документации, чтобы скопировать шифр и наименование и потратил на это 3522 минут или 59 часов рабочего времени. Просто на копирование строк. Неделя работы.

Что изменилось

Теперь при загрузке файла РД прямо в запись раздела 3 ОЖР система сама распознает документ и заполняет поля «Наименование» и «Шифр». От инженера требуется только сверить данные и сохранить запись.

Как это выглядит на практике

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Инженер ПТО вносит в раздел 3 ОЖР запись о выполненной работе – устройстве фундаментной плиты на объекте ЖК «Северный ветер». Раньше на этом этапе он открывал бы PDF чертежа, находила в штампе строки «Наименование» и «Шифр» и вручную вбивал: «Фундаментная плита. Схема армирования, узел 3» и «20-138-АС.С3-КЖ2-Л8».

Сейчас инженер просто прикрепляет файл «20-138-АС.С3-КЖ2-Л8.pdf» к записи – и через пару секунд оба поля заполняются сами. Ему остается сверить данные с оригиналом чертежа и нажать «Сохранить». То, что раньше занимало 3-4 минуты, теперь занимает несколько секунд, а запись сразу корректно соотносится с реестром РД.

«Ежедневное ведение раздела 3 ОЖР обеспечивает прозрачность строительного процесса, однако присвоение шифров – это рутинная операция, сопряженная с высоким риском опечаток и, как следствие, многократными правками. Мы переосмыслили эту задачу: наш ИИ идентифицирует штампы рабочей документации с точностью человека, но с абсолютной надежностью. Главный же смысл этой автоматизации - не в замене людей, а в освобождении их интеллектуального потенциала. Передавая машинам алгоритмизируемые процессы, мы даем сотрудникам возможность использовать свой ценный ресурс там, где действительно требуются анализ и уникальные экспертные заключения», – сказала Мария Ларькина, руководитель направления базовых модулей «Экзон».

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