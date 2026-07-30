У депутата обнаружена нелегальная майнинг-ферма, замаскированная под пасеку

Созданная красноярским депутатом компания занималась незаконным майнингом в лесу, маскируясь под пасеку. Имущество народного избранника и его бизнес-партнера уже арестовано. Сумма иска к предпринимателям составила 13 млн руб.



Иск на 13 миллионов

Прокуратура подала в Кировский районный суд Красноярска иск с требованием взыскать 13 млн руб. с компании «Медоед» и двух ее учредителей, занимавшихся незаконным майнингом, обвиняемых по ст. 158 УК (кража) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), пишет ТАСС.

Не будучи включенными в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, обвиняемые под видом пасеки незаконно подключились к трансформаторным подстанциям энергокомпании, прокомментировали в прокуратуре. Так фигурантам удалось легализовать 13 млн руб.

Создали компанию «Медоед», как выяснило агентство, депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Бойков, представляющий ЛДПР, и занимавший должность гендиректора «Медоеда» Кирилл Долгополов.

Уголовное дело «пчеловодов»

В конце июля 2026 г. представители прокуратуры сообщили ТАСС, что майнинговое оборудование и имущество двух фигурантов дела о незаконном майнинге под видом пасеки на сумму 200 млн руб. арестовано. Ущерб, нанесенный энергетикам, оценен в 450 млн руб.

Traxer / Unsplash Красноярский депутат и его бизнес-партнер незаконно добыли и легализовали криптовалюты на 13 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2026 г., а в марте выяснилось, что Бойков объявлен в международный розыск, так как осенью 2025 г. покинул территорию России. Долгополова арестовали и предъявили обвинение.

Зарегистрировавшие в 2024 г. компанию «Медоед» с основным видом деятельности «пчеловодство» Бойков и Долгополов, по данным следствия, оформили на нее аренду двух лесных участков, но вместо ульев поставили на них четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1,116 тыс. устройств для добычи криптовалюты.

К майнинговой ферме были подключены проложенные под землей высоковольтные кабели, подключенные к электросетям без договора об энергоснабжении. Полученную криптовалюту сообщники пускали в легальный оборот через криптовалютные биржи и финансовые операции.

Неназванные агентством сторонники депутата Бойкова заявляли, что он уехал из страны в отпуск вместе с семьей, за границей у него случился гипертонический криз, но после окончания лечения и снятия медицинских ограничений он намерен вернуться и лично участвовать во всех необходимых процессуальных действиях.

Кто может заниматься майнингом в России

Госдума приняла законопроект о легализации майнинга в 2024 г. Майнингом цифровой валюты в России разрешили заниматься юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут заниматься майнингом без включения в специальный реестр, но с соблюдением лимитов на потребляемую электроэнергию, которые устанавливает Правительство. Оно также запрещает осуществлять майнинг на отдельных территориях или в отдельных субъектах федерации.

Министерство энергетики России последние несколько лет борется с крупными майнерами, которые, по мнению чиновников, усугубляют локальные энергодефициты. В октябре 2025 г. CNews сообщал, что в Ленинградской области российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на более 1 млрд руб. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании. Они использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций.