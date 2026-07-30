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У депутата обнаружена нелегальная майнинг-ферма, замаскированная под пасеку

Созданная красноярским депутатом компания занималась незаконным майнингом в лесу, маскируясь под пасеку. Имущество народного избранника и его бизнес-партнера уже арестовано. Сумма иска к предпринимателям составила 13 млн руб.

Иск на 13 миллионов

Прокуратура подала в Кировский районный суд Красноярска иск с требованием взыскать 13 млн руб. с компании «Медоед» и двух ее учредителей, занимавшихся незаконным майнингом, обвиняемых по ст. 158 УК (кража) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), пишет ТАСС.

Не будучи включенными в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, обвиняемые под видом пасеки незаконно подключились к трансформаторным подстанциям энергокомпании, прокомментировали в прокуратуре. Так фигурантам удалось легализовать 13 млн руб.

Создали компанию «Медоед», как выяснило агентство, депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Бойков, представляющий ЛДПР, и занимавший должность гендиректора «Медоеда» Кирилл Долгополов.

Уголовное дело «пчеловодов»

В конце июля 2026 г. представители прокуратуры сообщили ТАСС, что майнинговое оборудование и имущество двух фигурантов дела о незаконном майнинге под видом пасеки на сумму 200 млн руб. арестовано. Ущерб, нанесенный энергетикам, оценен в 450 млн руб.

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Traxer / Unsplash
Красноярский депутат и его бизнес-партнер незаконно добыли и легализовали криптовалюты на 13 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2026 г., а в марте выяснилось, что Бойков объявлен в международный розыск, так как осенью 2025 г. покинул территорию России. Долгополова арестовали и предъявили обвинение.

Зарегистрировавшие в 2024 г. компанию «Медоед» с основным видом деятельности «пчеловодство» Бойков и Долгополов, по данным следствия, оформили на нее аренду двух лесных участков, но вместо ульев поставили на них четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1,116 тыс. устройств для добычи криптовалюты.

К майнинговой ферме были подключены проложенные под землей высоковольтные кабели, подключенные к электросетям без договора об энергоснабжении. Полученную криптовалюту сообщники пускали в легальный оборот через криптовалютные биржи и финансовые операции.

Неназванные агентством сторонники депутата Бойкова заявляли, что он уехал из страны в отпуск вместе с семьей, за границей у него случился гипертонический криз, но после окончания лечения и снятия медицинских ограничений он намерен вернуться и лично участвовать во всех необходимых процессуальных действиях.

Кто может заниматься майнингом в России

Госдума приняла законопроект о легализации майнинга в 2024 г. Майнингом цифровой валюты в России разрешили заниматься юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

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Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут заниматься майнингом без включения в специальный реестр, но с соблюдением лимитов на потребляемую электроэнергию, которые устанавливает Правительство. Оно также запрещает осуществлять майнинг на отдельных территориях или в отдельных субъектах федерации.

Министерство энергетики России последние несколько лет борется с крупными майнерами, которые, по мнению чиновников, усугубляют локальные энергодефициты. В октябре 2025 г. CNews сообщал, что в Ленинградской области российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества на более 1 млрд руб. По версии следствия, майнерам помогли сотрудники регионального подразделения транспортной компании. Они использовали служебное положение, чтобы получить разрешения на установку оборудования для добычи криптовалюты на территории двух тяговых подстанций.

Анна Любавина

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