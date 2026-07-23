Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Связь в блэкаут: «Миранда» перевела стратегических и корпоративных абонентов на новую технологию в Запорожской области

Группа компаний «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг, продолжает обеспечивать стабильную связь для государственных и бизнес-структур Запорожской области в условиях ЧС. В сжатые сроки специалисты компании модернизировали сети и перевели абонентов на новую технологию. Об этом CNews сообщили представители «Миранда-медиа».

Для обеспечения автономности сети технический блок провел масштабное переключение абонентов на технологию PON. Она позволяет эффективно и экономично предоставлять оптический доступ к интернету. Чтобы реализовать решение, инженеры задействовали узлы связи, оснащенные альтернативными источниками питания. Это дает возможность сохранить работу сети даже при полном отключении электричества.

Виталий Бачурин, заместитель генерального директора – директор B2X «Миранды»: «Нашей задачей в регионе было и остается обеспечение связью не только жителей, но и представителей социального и госсектора, а также предпринимательского сообщества даже в самых сложных условиях. Мы видим, что блэкаут в Запорожской области создал серьезные проблемы. Нам удалось проделать колоссальную работу, чтобы государственные структуры могли исполнять свои функции, а бизнес — сохранять непрерывность процессов».

Уже более 100 организаций региона, в их числе социально значимые предприятия, органы власти, получили доступ к бесперебойному интернету. В условиях постоянного отключения электричества стабильная связь становится критически важной для функционирования госструктур и бизнеса. Благодаря усилиям «Миранды» удалось избежать остановки цифровой инфраструктуры региона, что подтверждает способность компании работать в самых сложных условиях.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

Роман Коврига, управляющий директор Запорожского и Херсонского филиалов «Миранды»: «Мы не намерены останавливаться. Работа по переводу клиентов на независимые узлы продолжается в стремительном темпе с полной готовностью к любым новым вызовам. Наши инженеры действуют оперативно, чтобы обеспечить стабильность для бизнеса и государства».

«Миранда» продолжает модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальную автономность и устойчивость сети. В планах — перевод бизнес-абонентов на независимые узлы связи, а также внедрение новых технологий для повышения надежности связи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще