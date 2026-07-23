ИИ-ассистент «МТС Линк» составит список задач по итогам встречи

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, расширила ИИ-функциональность. Теперь после онлайн-встреч пользователи получают не только их саммари, но и список задач с ответственными и сроками выполнения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Ранее командам приходилось просматривать расшифровку или саммари встречи, чтобы найти и зафиксировать договоренности. Теперь ИИ-ассистент «МТС Линк» автоматически составляет список всех задач, поставленных во время разговора. Для каждой из них он фиксирует три основных параметра: суть, ответственный сотрудник, срок выполнения.

Пользователь может получить доступ к списку задач в материалах встречи сразу после ее завершения. Задачу можно скопировать одним кликом, чтобы внести ее в свой таск-трекер или отправить коллеге. В одном из ближайших обновлений разработчики также добавят возможность отправлять задачи в любой таск-трекер по API или напрямую во встроенный таск-трекер «МТС Линк». Таск-трекер «Задачи» — часть единого приложения «МТС Линк», сегодня в нем можно ставить задачи себе и коллегам, фиксировать их статус выполнения и дедлайны.

Список задач также доступен через команду «Мои задачи» в ИИ-ассистенте «МТС Линк». Пользователь в любой момент может попросить ИИ-ассистента показать все задачи, назначенные ему во время предыдущих встреч.

«Отдельные инструменты для корпоративных коммуникаций постепенно теряют актуальность для крупного бизнеса. Компаниям интересно создавать для сотрудников единую рабочую среду, способствующую росту эффективности процессов. Наша платформа помогает им в этом: недавно мы анонсировали новые продукты — редактор документов и диск для их хранения — а теперь расширяем функциональность в части отслеживания задач. Новая функция позволяет реализовать сквозные рабочие сценарии. Например, руководитель проводит встречу команды, моментально получает список назначенных на ней задач и контролирует их исполнение в таск-трекере — все это доступно в одном приложении. Такой подход помогает не терять важное и освобождает сотрудников от рутины», — сказал директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

Функция находится в стадии бета-тестирования и подключается по запросу через персонального менеджера.