Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные
В первой половине 2026 г. в России мощно обвалился объем потребляемого мобильного трафика. В некоторых регионах он упал на 40%. Причина – постоянные блокировки интернета, россияне не могут им пользоваться, а сайты из «белых списков» нужны не всем. В 2025 г. такого не было, хотя блокировки начались более года назад. Суммарное падение по итогам 2026 г. может превысить 10%.
Такой мобильный интернет оставьте себе, пожалуйста
Российские операторы связи сообщили о падении объемов потребления в стране мобильного интернета. Во многих регионах России он снизился на десятки процентов, пишут «Ведомости».
Важно подчеркнуть, что это совершенно новое явление. Отказ россиян от мобильного интернета фиксируется лишь в первой половине 2026 г., хотя его повсеместные блокировки начались еще весной 2025 г. На тот момент не работали даже самые востребованные в стране сервисы – нынешние «белые списки» появились лишь к началу осени 2025 г., но даже спустя почти год в них есть далеко не все сервисы, необходимые россиянам.
Например, как убедилась редакция CNews, к 23 июля 2026 г. ни один из операторов «большой четверки» во время работы «белых списков» не открывал своим абонентам доступ к сервисам Сбербанка, самого крупного банка страны с более чем 100 млн клиентов.
Регионы-лидеры
По итогам первой половины 2026 г. в топ-4 российских регионов, где потребление мобильного интернета обвалилось сильнее всего, вошли Воронежская, Ивановская и Курская области, а также Краснодарский край. В каждом их них расход мобильного трафика снизился более чем на 40% год к году, приводят «Ведомости» статистику виртуального оператора «Сбермобайл».
Замыкает топ-5 Москва – здесь сокращение составило 30%. Напомним, российская столица почти весь март 2026 г. обходилась без мобильного интернета.
За Москвой следует Московская область с теми же 30%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребление мобильного интернета в первом полугодии 2026 г. сократилось на 18%. Суммарный объем потребления мобильного интернета в сети «Сбермобайла» за отчетный период снизился на 20%.
Рубильник вниз
По мнению опрошенных изданием экспертов, основная причина столь стремительного снижения расхода мобильного трафика в России – это именно блокировки мобильного интернета. Они начались весной 2025 г., однако, как ни странно, по результатам всего 2025 г. вовсе не отразились на объемах мобильного трафика.
Например, представители оператора T2 сообщили «Ведомостям», что в 2025 г. был зафиксирован рост потребления мобильного трафика в пересчете на одного абонента по сравнению с 2024 г., хотя и незначительный. В «Билайне» тоже говорят об этом.
Оба оператора не привели абсолютные показатели роста.
Собеседники издания в телеком-отрасли отмечают, что , в 2025 г. расход мобильного трафика в пересчете на каждого абонента вырос на 12,5% год к году – 180 ГБ в год или около 15 ГБ в месяц.
Прогнозы неутешительные
По словам источников издания в телеком-отрасли, рост потребления мобильного интернета в 2025 г. на фоне его блокировок был связан с тем, что ограничения вводились чаще всего в регионах, тогда как жителей и гостей двух российских столиц они почти не затрагивали. В 2026 г. ситуация в корне изменилась.
В начале 2026 г. мобильный интернет начали масштабно блокировать в Санкт-Петербурге и некоторых районах Ленинградской области. В первых числах марта 2026 г. эта напасть добралась и до Москвы.
Иными словами, в первой половине 2026 г. мобильный интернет выключали в двух крупнейших городах России по численности населения. К началу 2026 г. в Москве проживало около 13,3 млн человек, в Санкт-Петербурге – в пределах 5,5 млн (данные Росстата). Это уже более 10% населения всей страны, к тому же статистика не учитывает гостей регионов.
Собеседники «Ведомостей» уверены – по результатам всего 2026 г. объем потребления мобильного трафика в России обвалится на 10% по сравнению с 2025 г., и это еще по самым оптимистичным прогнозам. Основной причиной станут именно блокировки мобильного интернета в Санкт-Петербурге и Москве.
При всем этом россиян заставляют платить за сотовую связь больше. В начале 2026 г. прошла массовая волна повышения тарифов, и в июле 2026 г. все повторилось. Некоторые операторы подняли цены на 14%.
Заменители давно найдены
Отказываясь от мобильного интернета, россияне вовсе не собираются лишать себя возможности пользоваться Всемирной паутиной. Более того, они находят такие альтернативы, где пока нет никаких «белых списков», и где они могут применять различные хитрости, чтобы пользоваться всей Глобальной сетью. Одна из них – это публичные сети Wi-Fi. Как сообщал CNews, в 2026 г. их популярность растет бешеными темпами, а бизнес даже стал превращать их в конкурентное преимущество – кафе, где есть нормальный выход в интернет через Wi-Fi, с высокой долей вероятности привлечет больше клиентов по сравнению с заведением без такой опции.
Вторая альтернатива – это домашний интернет, но тут есть риск его замедления – в России уже создан подобный прецедент. К тому же он постоянно дорожает.
Согласно отчету ИСИЭЗ (Институт статистических исследований и экономики знаний) НИУ ВШЭ, к концу 2025 г. к интернету были подключены 171,8 млн абонентов мобильной связи, сгенерировавшие за этот год около 46,1 экзабайт трафика. В то же время в сегменте фиксированного интернета суммарный объем трафика за тот же период составил 168,5 экзабайт,, то есть почти вчетверо больше.
В некоторых регионах заменой мобильному интернету стал интернет спутниковый. На него, как и на домашний (проводной) интернет, действие «белых списков» к концу июля 2026 г. не распространялось.