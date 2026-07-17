POIZON (ДЭВУ): 85,3% покупателей готовы повторно покупать товары китайских брендов

Отношение российских покупателей к брендам из Китая меняется. Потребители, уже имеющие опыт приобретения товаров китайских брендов, оценили его в среднем на 4,66 балла из 5, а 85,3% участников исследования сообщили, что готовы рассмотреть повторную покупку. Об этом CNews сообщили представители POIZON (ДЭВУ).

Основной причиной выбора подобных брендов 66,4% респондентов назвали соотношение цены и качества. Еще 50,2% отметили дизайн продукции, а 29,6% указали на репутацию. Среди наиболее узнаваемых китайских брендов участники исследования назвали Li-Ning, Anta, Xiaomi и UGreen.

Наибольший потенциал роста демонстрируют категории бытовой электроники, товаров для активного отдыха и спортивной одежды. При выборе электроники потребители обращают внимание на репутацию бренда, технические характеристики и долговечность устройств. При покупке товаров для активного отдыха важную роль играют качество материалов, функциональность и защита от холода. Сочетание технологий, практичности и конкурентоспособной стоимости помогает китайским брендам укреплять позиции на российском рынке.

В сегменте одежды и обуви интерес покупателей привлекают оригинальные дизайнерские решения китайских производителей. Авангардные направления, панк-эстетика и современная интерпретация традиционного китайского стиля предлагают молодежной аудитории широкий выбор. Китайские бренды становятся заметной частью молодежной культуры и повседневного образа жизни.

Исследование также показало, что цена не является главным барьером при покупке менее известных китайских брендов. Среди респондентов, которые пока не приобретали такую продукцию, 32,23% выразили сомнения относительно материалов, качества изготовления или соответствия товаров описанию. Еще 21,05% отметили недостаток информации о продукции. Только 8,82% участников исследования считают цены слишком высокими.

Для дальнейшего развития китайских брендов на российском рынке ключевое значение имеют доверие покупателей и доступность информации о товарах. Подробные описания продукции, прозрачные характеристики, понятные стандарты размеров, реальные фотографии и отзывы покупателей способны повысить уверенность потребителей при выборе новых брендов.

«Российские потребители оценивают бренды из Китая по качеству продукции, дизайну и собственному опыту. POIZON (ДЭВУ) продолжит совершенствовать информацию о товарах, развивать систему отзывов покупателей и расширять ассортимент категорий, чтобы пользователи могли лучше ориентироваться в разнообразии брендов и выбирать продукцию с учетом своих потребностей», — сказал Дмитрий Селихов, региональный директор POIZON (ДЭВУ) в России.

В исследовании приняли участие 1,059 тыс. пользователей платформы POIZON (ДЭВУ). Респонденты оценили свой опыт покупки китайских брендов, факторы выбора товаров и причины, которые влияют на решение о покупке.