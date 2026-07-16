«Росчат» становится «МиниКом-PING»: «Информтехника» провела ребрендинг приложения для корпоративных коммуникаций

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик доверенных систем связи «МиниКом», объявляет о ребрендинге приложения для быстрых корпоративных коммуникаций. Программное обеспечение, ранее известное на рынке как «Росчат», теперь интегрировано в единую линейку решений компании и выпускается под новым брендом — «МиниКом-PING» (русскоязычное наименование — «МиниКом-ПИНГ»). Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Ребрендинг нацелен на усиление позиций компании на рынке корпоративных коммуникаций и отражает единый платформенный подход «Информтехники». Приложение стало частью продуктовой системы «МиниКом», которая объединяет российские аппаратные и программные решения для профессиональной связи.

Новое название подчеркивает свойства продукта: в технологической среде «ping» означает связь, быстрый сигнал, отклик. Для «МиниКом-PING» это метафора оперативного обмена данными, устойчивого соединения и безопасности взаимодействия.

Разработчик обновил и визуальный образ приложения. Новый логотип выполнен в фирменных цветах «Информтехники»: синий и голубой цвета символизируют технологичность, стабильность и доверие, а форма нового знака ассоциативно связывает решение с задачами быстрых и безопасных коммуникаций.

«Ребрендинг корпоративного мессенджера — логичный этап развития продуктовой системы «МиниКом». Сегодня заказчикам нужны не отдельные инструменты, а единая управляемая среда для всех рабочих коммуникаций. «МиниКом-PING» развивается в этой логике — как российское приложение для взаимодействия сотрудников в едином безопасном контуре связи. Новый бренд точнее отражает суть решения, сохраняя надежность известной технологической платформы «МиниКом», — сказал генеральный директор «Информтехника и Связь» Артем Чепрак.

Ребрендинг «Росчата» в «МиниКом-PING» не меняет условия действующих контрактов, порядок технической поддержки и принципы работы платформы. Клиенты и партнеры получат более мощный коммуникационный инструмент на прежних условиях.

Новая версия приложения 7.0 для десктопных и мобильных клиентов уже вышла под брендом «МиниКом-PING». Компания продолжит развивать продукт. В числе приоритетов – обновление пользовательских интерфейсов и расширение функционала для повышения стабильности, производительности и удобства программного комплекса. Переход к новым интерфейсам будет проходить поэтапно, чтобы пользователи могли адаптироваться к изменениям без сбоев в рабочих процессах.