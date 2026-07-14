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UserGate представил цифрового двойника инфраструктуры UserGate InfraTwin

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, представил рынку новый самостоятельный продукт — платформу виртуального цифрового двойника сегмента сетевой инфраструктуры UserGate InfraTwin (uInfraTwin). Решение имеет модульную архитектуру, что позволяет его использовать самому широкому кругу заказчиков, от средних компаний до предприятий масштаба Enterprise. В настоящее время uInfraTwin проходит пилотную эксплуатацию в ряде крупных российских компаний. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Новый продукт UserGate позволяет сформировать цифрового двойника сегмента сети заказчика для проведения непрерывного аудита аппаратной и программной составляющих инфраструктуры, контроля работы и эффективности взаимодействия различных систем. С помощью uInfraTwin компания получает возможность прогнозировать результаты внедрения новых систем и сервисов, искать и анализировать уязвимости, а также расследовать киберинциденты. Особенно актуальны эти возможности для заказчиков, которые ведут самостоятельную разработку систем.

Решение uInfraTwin сочетает в себе функциональность эмулятора и симулятора, обеспечивая возможность не только создания цифровой копии, но и моделирования изменений в ней.

«Инфраструктура каждого предприятия имеет свои особенности, делающие ее уникальной. Значительное количество вопросов от клиентов связано с особенностями взаимодействия продуктов UserGate, в первую очередь — uNGFW, с решениями других компаний в системе. Заказчиков прежде всего волнует, не скажется ли на ее работоспособности внедрение новых решений. uInfraTwin позволит не только быстро получить ответ на этот вопрос, но и максимально повысить эффективность эксплуатации, учесть в настройке и администрировании малейшие нюансы окружения, а работу всей инфраструктуры сделать прозрачной и предсказуемой. При этом воспользоваться возможностями uInfraTwin сможет любая компания. Это самостоятельное решение, а не дополнение к другим продуктам UserGate», — сказал менеджер по развитию UserGate InfraTwin Дмитрий Чеботарев.

Состав uInfraTwin и его функциональность могут быть расширены за счет добавления новых модулей и образов решений, используемых компаниями-заказчиками. Их разработку UserGate будет осуществлять как по запросу, так и в рамках программы развития продукта. В дальнейшем компания намерена обеспечить возможность самостоятельной разработки образов силами сторонних вендоров, партнеров-интеграторов и заказчиков.

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