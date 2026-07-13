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«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

«Ростелеком» и страховая компания «Абсолют Страхование» дополнили линейку совместных решений для защиты активов предпринимателей новой страховой подпиской. Решение ориентировано на владельцев пунктов выдачи заказов и небольших коммерческих помещений, подключающих сервис видеонаблюдения. Ранее партнеры запустили страхование цифровых кабин, которые «Ростелеком» предоставляет предпринимателям по франчайзинговой модели. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оформить страховую подписку можно онлайн на официальном сайте «Ростелекома» при подключении услуги видеонаблюдения или покупке камеры. Полис обеспечивает защиту от пожаров, заливов, краж и других распространенных рисков. Страховку можно оплатить сразу на год или оформить в виде подписки с ежемесячной оплатой.

Подписка доступна владельцам и арендаторам пунктов выдачи заказов, офисов и других коммерческих помещений площадью до 100 кв. м. Страховая защита распространяется на внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, торговое оборудование, оргтехнику, системы видеонаблюдения и товарные запасы. Кроме того, продукт предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в случае непреднамеренного причинения ущерба соседним помещениям.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Сотрудничество с компанией «Абсолют Страхование» позволяет нам предложить предпринимателям не просто сервис видеонаблюдения, а комплексный инструмент для защиты бизнеса. За счет собственной услуги мы снижаем для предпринимателей риски финансовых потерь, а с помощью страхового продукта нашего партнера помогаем покрыть возможные последствия нештатных ситуаций. Такой подход делает процесс обустройства коммерческих помещений простым и удобным, дает уверенность в надежности поддержки и позволяет малому и среднему бизнесу сосредоточиться на развитии, минимизируя заботы о бытовых рисках».

Дмитрий Руденко, генеральный директор «Абсолют Страхование»: «Развитие малого бизнеса сегодня требует простых, доступных и эффективных инструментов управления рисками. Наша задача — сделать страхование максимально удобным и встроить его в привычные цифровые сценарии работы предпринимателей. Совместно с «Ростелекомом» мы создаем решение, которое позволяет владельцам ПВЗ, офисов и небольших коммерческих помещений быстро оформить страховой полис с необходимым покрытием и получить поддержку в случае непредвиденных событий».

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