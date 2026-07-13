«Холдинг Аква» запустил цифровую систему комплаенса на платформе MWS Tables

МТС сообщает о завершении внедрения платформы MWS Tables в «Холдинге Аква». Команда решения разработала и запустила три модуля для автоматизации комплаенса. Все действия сотрудников в системе логируются на 100%, что обеспечивает полный аудиторский след в любой момент. Об этом CNews сообщили представители МТС.

До внедрения сотрудники холдинга вручную вносили входящие сообщения в Excel-таблицы, так же собирали отчеты для органов управления. Кроме того, обработка каждого обращения занимала много времени: на любом шаге можно было потерять контекст или файл. Руководство при этом не видело актуальной картины: сколько заявок в работе, соблюдаются ли сроки. Команде комплаенса нужен был инструмент, который автоматизирует весь жизненный цикл обращений.

Чтобы синхронизировать обращения из всех каналов связи, команда MWS разработала три модуля на платформе MWS Tables. «ЕГЛ» служит единой точкой входа для всех входящих сообщений. «Кейс-менеджмент» помогает сотрудникам проверить информацию по каждому случаю и направить ответ заявителю. Модуль «Конфликт интересов» в полностью переводит работу с декларациями в цифровой формат: от автоматического сбора данных до получения согласований от всех участников процесса.

В результате каждое обращение отслеживается в реальном времени и выводится на дашборд. Данные обновляются автоматически, поэтому руководство всегда располагает актуальной информацией.

«Ключевой запрос «Холдинг Аква» был не просто оцифровать процессы, а выстроить систему, которая работает без ручного контроля. За месяц с небольшим мы запустили три модуля, закрывших весь жизненный цикл комплаенс-обращения - от регистрации до отчетности. Теперь процесс полностью прозрачен: каждое действие логируется и доступно для аудита», - сказал директор по продукту MWS Tables Филипп Герм.

«В комплаенсе критически важно работать с надежным партнером: мы обрабатываем чувствительную информацию, и экспертиза МТС в этой сфере стала для нас главным аргументом. Команда взяла всю настройку на себя — нам не пришлось разбираться в платформе самостоятельно. За 36 дней процессы, которые ранее требовали ручного труда, стали полностью автоматизированными», — сказал генеральный директор «Холдинг Аква» Святослав Вильк.