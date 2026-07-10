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Подработка для подростков: 7% компаний нанимают, еще 10% берут на стажировку

Чаще всего подросткам этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. В опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

17% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — на работу, а еще 10% — только на стажировку.

Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 24%, среди предприятий малого бизнеса — только 11%.

Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.

Сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше: законодательство в сфере занятости несовершеннолетних стало более гибким, на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы. 23% родителей школьников сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года, дети 27% опрошенных планируют летнюю подработку в 2026 г.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 197

Время проведения: 2-30 июня 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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