Разделы

Цифровизация
|

«СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ закрепил намерения сторон по совместному развитию цифровой инфраструктуры для транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение, подписанное директором по развитию компании «Цифровизация транспорта» Фаемом Ахметзяновым и руководителем направления ЭДО «СКБ Контур» Денисом Салихом, предполагает взаимодействие по широкому спектру направлений. Стороны намерены сосредоточиться на модернизации цифровой инфраструктуры перевозок за счет внедрения современных технологических услуг и программных продуктов, разработанных каждой из компаний. В фокусе внимания находится партнерская реализация инициатив по цифровизации логистики, которые позволят бизнесу адаптироваться к изменениям в современной экономике.

Ключевым вектором сотрудничества станет совместная работа над проектами, направленными на обеспечение полной прозрачности логистических операций на базе единой цифровой платформы. В рамках партнерства компании планируют проводить изучение и тестирование новых бизнес-направлений, продуктов и решений в области цифровых технологий, а также осуществлять активный обмен опытом, знаниями и методологической информацией.

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026
От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 цифровизация

Денис Салих, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур»: «Это соглашение – важный шаг в развитии комплексных решений для логистики, ведь сотрудничество между цифровыми сервисами отслеживания грузов и проверенными инструментами электронного взаимодействия создает принципиально новый уровень сервиса, который востребован крупнейшими игроками экономики. Уверен, что совместные проекты станут драйвером цифровой трансформации логистической отрасли в долгосрочной перспективе».

Фаем Ахметзянов, директор по развитию компании «Цифровизация транспорта»: «Переход на ЭТрН — один из самых актуальных этапов цифрового развития транспортной отрасли. Для бизнеса это означает новые требования к скорости обмена данными, качеству внутренних процессов и прозрачности перевозки на всех этапах. Компании, которые продолжают вести рейсы, документы и расходы вручную, будут сталкиваться с растущими операционными рисками. Наша задача — дать перевозчикам и грузовладельцам инструменты, которые помогают сохранить управляемость, сократить нагрузку на команды и пройти переход к электронным перевозочным документам без остановки рабочих процессов. Партнерство с «Контуром» усиливает эту работу за счет экспертизы в электронном документообороте».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Обзор: Операционные Системы 2026

Postgres Professional переходит к экосистеме: гендиректором стал Артём Галонский

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще