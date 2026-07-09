«СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «СКБ Контур» и компанией «Цифровизация транспорта» – разработчиком цифровой логистической платформы «Каргоран» (Cargo.Run). Документ закрепил намерения сторон по совместному развитию цифровой инфраструктуры для транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение, подписанное директором по развитию компании «Цифровизация транспорта» Фаемом Ахметзяновым и руководителем направления ЭДО «СКБ Контур» Денисом Салихом, предполагает взаимодействие по широкому спектру направлений. Стороны намерены сосредоточиться на модернизации цифровой инфраструктуры перевозок за счет внедрения современных технологических услуг и программных продуктов, разработанных каждой из компаний. В фокусе внимания находится партнерская реализация инициатив по цифровизации логистики, которые позволят бизнесу адаптироваться к изменениям в современной экономике.

Ключевым вектором сотрудничества станет совместная работа над проектами, направленными на обеспечение полной прозрачности логистических операций на базе единой цифровой платформы. В рамках партнерства компании планируют проводить изучение и тестирование новых бизнес-направлений, продуктов и решений в области цифровых технологий, а также осуществлять активный обмен опытом, знаниями и методологической информацией.

Денис Салих, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур»: «Это соглашение – важный шаг в развитии комплексных решений для логистики, ведь сотрудничество между цифровыми сервисами отслеживания грузов и проверенными инструментами электронного взаимодействия создает принципиально новый уровень сервиса, который востребован крупнейшими игроками экономики. Уверен, что совместные проекты станут драйвером цифровой трансформации логистической отрасли в долгосрочной перспективе».

Фаем Ахметзянов, директор по развитию компании «Цифровизация транспорта»: «Переход на ЭТрН — один из самых актуальных этапов цифрового развития транспортной отрасли. Для бизнеса это означает новые требования к скорости обмена данными, качеству внутренних процессов и прозрачности перевозки на всех этапах. Компании, которые продолжают вести рейсы, документы и расходы вручную, будут сталкиваться с растущими операционными рисками. Наша задача — дать перевозчикам и грузовладельцам инструменты, которые помогают сохранить управляемость, сократить нагрузку на команды и пройти переход к электронным перевозочным документам без остановки рабочих процессов. Партнерство с «Контуром» усиливает эту работу за счет экспертизы в электронном документообороте».