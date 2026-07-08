ИИ-чат в «Яндекс Картах» посоветует места для культурного или активного досуга

В ИИ-чате «Яндекс Карт» теперь можно находить места для культурного или активного досуга. Нейросеть посоветует выставки, концерты, фестивали в городе и подберет места для отдыха на улице — пляжи, бассейны, спортплощадки. А чтобы пользователям было удобнее выбирать места для досуга, в ИИ-чате их можно искать сразу по нескольким критериям — например, указать в своем запросе график работы заведения и блюда в его меню. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

ИИ-чат «Карт» не только порекомендует, куда сходить, но и расскажет, что именно там можно посмотреть. Достаточно задать вопрос «Какие выставки идут в Третьяковской галерее?» — и нейросеть подробно опишет экспозиции. Можно также спросить «На какой концерт пойти в эти выходные?» или «Какие фестивали проходят в июле?» — ИИ изучит программу мероприятий и расскажет о подходящих событиях.

Еще ИИ-чат научился находить места для досуга на улице, что особенно актуально летом. Он посоветует пляжи, места для шашлыков, открытые бассейны или, например, спортплощадки.

Кроме того, ИИ-чат теперь умеет подбирать места сразу по нескольким критериям. Пользователь может уточнить расположение, график работы, блюда в меню и другие подробности. Например, это удобно, когда нужно запланировать встречу компанией. ИИ-чат поможет выбрать место, которое подойдет всем, — достаточно рассказать нейросети о предпочтениях участников. К примеру, можно написать в свободной форме: «Ищем место для компании из пяти человек, в том числе двое детей, нужны игровая зона и парковка». Нейросеть изучит тысячи отзывов в «Картах» и другую информацию о заведениях — и предложит оптимальные варианты.