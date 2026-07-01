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«НЭК Тех» подтвердил в Минцифры статус аккредитованной ИТ-компании

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 30 июня завершило ежегодную процедуру подтверждения государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. По результатам проверки научно-технический центр ООО «НЭК Тех» (входит в Группу «НЭК») подтвердил соответствие деятельности всем требованиям, предъявляемым к аккредитованным ИТ-компаниям со стороны Минцифры России, в том числе высокий уровень квалификации и профессионализма специалистов компании. Об этом CNews сообщили представители «НЭК Тех».

«Для нас это не просто формальность, а признание стабильности и профессионализма со стороны отраслевого регулятора. Ежегодное подтверждение аккредитации подчёркивает сохранение высокого уровня экспертизы специалистов «НЭК Тех» и зрелости ИТ-решений нашей компании», – сказал Дмитрий Зарецкий генеральный директор ООО «НЭК Тех».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Основной фокус «НЭК Тех» направлен на научные исследования, разработку электронной компонентной базы и создание защищенных интегрированных решений в области электроэнергетики и промышленности для обеспечения технологического суверенитета критически важных отраслей экономики.

Аккредитация Минцифры и ее подтверждение открывает ИТ-компаниям доступ к целевым мерам государственной поддержки и создает благоприятные условия для профессионального развития специалистов.

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