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Исследование Axenix: ИИ может привести к дефициту senior-специалистов через 5-10 лет

Консалтинговая технологическая компания Axenix сообщила о проведении исследования влияния искусственного интеллекта на процессы разработки программного обеспечения и кадровую ситуацию в ИТ-сегменте. Эксперты пришли к выводу, что внедрение ИИ в полный цикл разработки ПО — от генерации кода до тестирования и сопровождения — удваивает продуктивность разработки, но ожидаемого эффекта в ускорении вывода продуктов на рынок не происходит. При этом использование ИИ меняет требования к командам и требует пересмотра кадровой стратегии компаний.

Согласно данным StackOverflow, сегодня инструменты ИИ используют 84% разработчиков на мировом рынке, с его помощью создается более 40% программного кода, при этом его генерация ускоряется в 2-3 раза. Автоматизируются также создание документации, тестирование и другие задачи. В результате опытный ИТ-специалист, использующий современные ИИ-инструменты, способен выполнять объем работы, который ранее распределялся между двумя или тремя junior-работниками.

Средняя экономия при отказе от найма одного начинающего специалиста может достигать 1-1,5 годовых оклада без учета налоговых отчислений. Вполне логично, что компании и в России, и в других странах снижают набор молодых сотрудников.

При этом исследование показало, что рост производительности отдельных этапов разработки не всегда приводит к сокращению сроков вывода продукта на рынок. «Бутылочным горлышком» становится верификация сгенерированного кода, написанного с помощью ИИ, так как senior-специалисты тратят на эту работу до 70% своего времени.

По мнению экспертов Axenix, долгосрочный риск для отрасли формируется под влиянием двух основных факторов. Во-первых, обеспокоенность вызывает качество сгенерированного кода. Так, в исследовании говорится, что команды с активным использованием ИИ накапливают технический долг значительно быстрее, чем при традиционном подходе к разработке.

В частности, за последние годы в несколько раз увеличился показатель churn rate — доля кода, который переписывается в течение короткого времени после создания. Высокий churn rate означает, что код принимается в систему, но вскоре оказывается некорректным или не соответствующим требованиям. Из-за этого его приходится перерабатывать. То есть речь идет не просто об увеличении объема переделок, которое могло бы объясняться ростом общего объема разработки, а именно об ухудшении качества нового кода. Во-вторых, из-за активного внедрения ИИ senior-специалисты все больше времени тратят на проверку и исправление сгенерированного кода, тогда как новых кадров для их замены становится меньше.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Поскольку компании все активнее замещают junior-позиции ИИ-инструментами и нанимают меньше молодых специалистов, воронка профессионального роста сужается уже сейчас. Некому проходить путь от junior до middle и senior. Учитывая, что этот путь традиционно занимает 10-15 лет, последствия проявятся не сразу. Но через годы рынок столкнется с острым дефицитом опытных специалистов, которые смогли бы отвечать за развитие сложных цифровых продуктов. По мнению экспертов Axenix, формируется риск разрыва «кадрового конвейера». Если в 2020 г. junior-разработчики составляли около 40% кадровой структуры, то в 2026 г. их доля снизилась до 30%.

«С точки зрения бизнеса краткосрочная экономия выглядит убедительно. Однако такая стратегия создает риск дефицита квалифицированных кадров на рынке и роста стоимости высококлассных специалистов. Через десять лет при текущем темпе развития вайбкодинга сами инструменты разработки и ИИ могут кардинально измениться. И если отрасль перестанет системно выращивать специалистов, способных понимать технологии на глубоком уровне, есть риск, что сложные продукты постепенно превратятся в «черные ящики». Понимание того, как системы устроены в целом и как ими управлять, начнет утрачиваться. ИИ способен существенно повысить эффективность работы, но не может заменить систему подготовки экспертов, которая формировалась десятилетиями», — сказал Андрей Толстов, старший менеджер Axenix.

Наиболее эффективной стратегией, по его словам, является сочетание ИИ-инструментов разработки и сохранения программ подготовки junior-специалистов. Таким образом, компании и сокращают издержки, и сохраняют преемственность кадров.

Кроме того, исследование указывает на дополнительный источник кадров для технических и архитектурных ролей — через переобучение системных аналитиков. ИИ снижает технический барьер входа в архитектуру: с его помощью проще генерировать прототип, оценить производительность решения, разбираться в чужой кодовой базе. Аналитики с 5-7 годами опыта уже успешно переходят на позиции технических аналитиков и младших архитекторов.

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