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ГосТЕЗИС перешла на МЭДО 3.0

В июне 2026 г. стала доступна новая версия системы ГосТЕЗИС 4.4.0. Главное нововведение — поддержка протокола МЭДО 3.0. По данным компании, на момент выхода релиза протокол МЭДО 3.0 не поддерживался в коммерческих версиях продуктов других отечественных систем электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители компании «Хоулмонт».

МЭДО — это система межведомственного электронного документооборота для обмена документами между госорганами. В протоколе 3.0 закреплены новые стандарты этого обмена: появился контроль сроков доставки и поддержка нескольких подписантов на одном документе, изменилась структура сообщения и адресация, теперь она привязана к Глобальному адресному справочнику (ГАС МЭДО), также добавлены новые параметры защиты и маркировки документов.

Обновления затронули работу с входящими и исходящими документами. ГосТЕЗИС и Шлюз МЭДО принимают документы по протоколу 3.0 в форматах «Документ в электронном виде» и «Цифровой документ ГосЭДО». Для отправки система формирует документ в формате «Документ в электронном виде», автоматически создает и отправляет квитанции и уведомления о регистрации. Для пользователя принципиально ничего не меняется: версия протокола 2.7.1 или 3.0 выбирается при отправке.

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Также обновлены цифровые поручения МЭДО: система принимает поручения по обоим протоколам в формате «Цифровой документ ГосЭДО», проверяет файл подписи (digital.xml) и не снимает признак подписания после прикрепления файла.

Помимо перечисленных изменений в релиз вошел ряд других доработок и улучшенией. Например, изменен формат адреса нового участника при добавлении организации в Глобальный адресный справочник.

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