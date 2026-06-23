Т2 обеспечил стабильным интернетом открытые бассейны Москвы

Т2, российский оператор мобильной связи, к началу активного купального сезона улучшил связь на территории столичных открытых бассейнов. Инженеры компании обеспечили бесшовное покрытие и высокую емкость сети. Посетители зон отдыха могут пользоваться качественным интернетом даже в условиях пиковых нагрузок. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

К летнему сезону технические специалисты Т2 выполнили дополнительные замеры, донастроили базовые станции и развернули дополнительные модули для увеличения емкости сети. Модернизация затронула крупнейшие открытые водные арены столицы, включая «Сокольники», «Царицыно», бассейн на фестивальной площадке «Олимпийская деревня» и другие.

Скорость интернета на объектах соответствует всем потребностям клиентов и позволяет смотреть видео в высоком разрешении и серфить в Сети. Т2 продолжит следить за паттернами потребления трафика и проводить мониторинг качества услуг на социально значимых и рекреационных объектах столицы.