XPG представляет серию вентиляторов Infinity и воздушные кулеры Maestro

XPG выпускает новую линейку продуктов для охлаждения: вентиляторы Infinity F360 / F120 / R120 с эффектом бесконечного зеркала и процессорные кулеры Maestro 42SA / 62DA. Новинки предназначены для пользователей, которые хотят получить хорошее охлаждение и современный внешний вид без переплат. Об этом CNews сообщили представители XPG.

Infinity: вентиляторы с акцентом на дизайн и простоту сборки

Серия Infinity получила цельный корпус (Unibody), который заметно упрощает монтаж и избавляет от лишних проводов. Флагманская модель F360 особенно удобна в сборке.

Вентиляторы F120 (обычный поток) и R120 (реверсивный) поддерживают соединение в цепочку (daisy-chain). Это позволяет гибко настраивать приток и отток воздуха в корпусе, сохраняя при этом эффект бесконечного зеркала.

Maestro: доступные кулеры с хорошей эффективностью

Продолжая линейку Maestro, компания выпустила две новые модели начального и среднего уровня: Maestro 42SA — компактный однобашенный кулер с четырьмя медными тепловыми трубками прямого контакта, рассчитан на TDP до 200 Вт; Maestro 62DA — двухбашенный кулер с шестью тепловыми трубками, TDP до 230 Вт.

Продолжая линейку Maestro, компания выпустила две новые модели начального и среднего уровня

Обе модели комплектуются ARGB-вентиляторами на гидродинамическом подшипнике (FDB), которые обеспечивают баланс между эффективным охлаждением и низким уровнем шума.

Новинки ориентированы на пользователей, которые хотят разумно распределить бюджет и получить надёжное охлаждение современных процессоров без излишних затрат.