«Авито Подработка» и «Авито Услуги»: спрос на строителей и мастеров по ремонту за год вырос более чем в 2 раза

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуги» проанализировали первые пять месяцев 2026 г. на рынке строительства и ремонта. В январе–мае 2026 г. бизнес-заказчики стали в 2,2 раза (+116%) чаще, чем годом ранее, предлагать подработку временным исполнителям в сфере строительства и ремонта по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще всего на подработку приглашали бетонщиков — число предложений для них выросло в 2,1 раза (+110%). В задачи этих исполнителей входит приготовление смесей, укладка и уплотнение бетона при возведении фундаментов, стен и перекрытий. Также значительно вырос спрос на арматурщиков (+56%), отвечающих за создание силового каркаса зданий, и инженеров-сметчиков (+26%), которые занимаются расчетом смет и контролем бюджета строительства.

Одновременно с ростом спроса на исполнителей заказчики повышают и предлагаемые вознаграждения. Больше всего они выросли у крановщиков — на 48% за год, достигнув 104 тыс. руб/мес. Для каменщиков средние предлагаемые вознаграждения выросли на 22%, до 89,71 тыс. руб/мес, а для монолитчиков — на 20%, до 93,67 тыс. руб/мес.

Среди регионов России наибольший рост числа предложений о подработке в строительной сфере зафиксировали в Омской области (+160%), Кемеровской области (+142%) и Пермском крае (+140%).

В то же время в «Авито Услугах» отмечают, что традиционное влияние сезонности на рынок загородного строительства. Если спрос на возведение капитальных домов показывает уверенный но при этом стабильный рост (+4,2%), то интерес к более простым и быстрым в реализации проектам растет существеннее. Так, интерес к услуге строительства бань, гаражей и веранд увеличился на 18,7%.

На рынке ремонта и отделки фиксируется стабильный рост (+3,6%), но внутри категории интерес к отдельным услугам увеличивается быстрее. Подготовка к летнему сезону спровоцировала ажиотаж на ремонт окон и балконов (+18,4%). Кроме того, люди стали чаще вкладываться в визуальный комфорт своего жилья: спрос на услуги дизайнеров интерьеров вырос на 13,5%.

«С началом строительного сезона мы фиксируем двукратный рост спроса на временных специалистов. Бизнес-заказчики активно привлекают исполнителей для строительных и отделочных работ — это позволяет гибко управлять ресурсами без увеличения постоянного штата. Интерес со стороны самих специалистов тоже растет: в январе-мае 2026 г. откликов на позиции арматурщиков стало в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Чаще стали откликаться также на предложения о подработке для инженеров-сметчиков (+86%) и фасадчиков (+58%). Исполнители ценят такой формат за гибкость и скорость оплаты: большинство предложений предполагают ежедневные выплаты за смену, что позволяет получать деньги сразу после выполнения работ и гибко планировать свою загрузку», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».