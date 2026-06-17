«Северсталь» и Правительство Калужской области объединят усилия по внедрению технологий и цифровизации

«Северсталь Стальные Решения» (входит в структуру ПАО «Северсталь») и Правительство Калужской области подписали меморандум о сотрудничестве в области развития и внедрения инноваций в производстве металлических конструкций, направленных на повышение технологичности и производительности труда в Калужской области. Об этом CNews сообщили представители «Северсталь».

Подписанный документ является стратегическим шагом в укреплении промышленного потенциала региона и создает основу для системной работы по масштабированию современных решений в промышленности Калужской области. Объединение усилий Правительства Калужской области и «Северсталь Стальные Решения» позволит расширить научно-технологический и экономический потенциал региона, стимулировать рост производительности труда, а также будет способствовать привлечению квалифицированных кадров в промышленность и повышению привлекательности современных рабочих и инженерных профессий.

«В настоящее время «Северсталь Стальные Решения» является одним из передовых предприятий в отрасли в части роботизации, умения внедрять в производство современные технологии и искусственный интеллект. В условиях дефицита кадров, и, как следствие, необходимости повышения производительности труда, деятельность предприятия в сфере роботизации приобретает особую актуальность. Два робота, которые нам были представлены здесь, дают выработку ста человек. Этот очень серьезные инновации, которые здесь внедряются. Таких роботов практически нет ни на одном аналогичном предприятии отрасли. Предприятие почти год потратило, чтобы внедрить их в производство», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В рамках меморандума планируется укрепить сотрудничество с экспертным сообществом, научными и образовательными учреждениями Калужской области, реализовывать совместные проекты и мероприятия, обеспечивать информационную поддержку проектов и успешных практиках внедрения технологий.

«Благодарим Правительство Калужской области за всестороннюю поддержку и готовность к совместной работе по внедрению передовых технологий. Нас объединяет общая задача — создать в регионе современную производственную экосистему, которая обеспечит выпуск высококачественной продукции и откроет новые возможности для привлечения и развития кадров. У «Северсталь Стальные Решения» есть значительный опыт реализации сложных проектов и успешного внедрения инноваций и новых технологий, и мы готовы делиться этим опытом», — сказал директор ГК «Северсталь Стальные Решения» Дмитрий Манаков.

Завод металлоконструкций «Северсталь Стальные Решения» в Обнинске, которому в 2026 г. исполняется 35 лет, является одним из самых высокотехнологичных производств строительных металлоконструкций в России. Предприятие обладает мощной производственной базой и последовательно модернизирует ее за счет внедрения роботизации и цифровых систем управления. Одна из самых широких и диверсифицированных линеек продукции в стране в сочетании с собственным инжиниринговым центром позволяет компании выстраивать единый инженерно‑производственный контур и вести проекты клиентов от разработки решений до сдачи объекта, обеспечивая устойчивый спрос на продукцию в России и странах СНГ.