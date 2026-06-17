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На платформе VK AI Space появилась поддержка мультиагентных систем

В VK AI Space от VK Tech теперь можно создавать мультиагентные сценарии, когда команда специализированных агентов под управлением ведущего универсального выполняет сложные бизнес-задачи в безопасном и контролируемом контуре. Это позволит компаниям перейти от точечных ИИ-агентов к координируемым системам цифровых сотрудников. Об этом CNews сообщили представители VK.

Мультиагентная система устроена как команда специалистов под руководством менеджера. Ведущий агент принимает задачу от пользователя, понимает цель, выбирает нужных исполнителей, агентов с необходимыми компетенциями, и распределяет между ними работу. Каждый агент выполняет задачу в своей зоне ответственности и может быть быстро заменен, доработан или подключен к новому процессу без пересборки всей цепочки. Такой подход ускоряет разработку сложных ИИ-решений. При этом каждый отдельный агент работает со всем контекстом, возникающим при решении задачи, а мультиагентная система только с результатом работы субагентов. Это дает экономию токенов за счет передачи в сессию мультиагента только необходимого контекста. Особое внимание в VK AI Space уделено наблюдаемости. Пользователи видят и внутренние шаги отдельного агента, и цепочку взаимодействий между агентами в составе одного сценария.

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Также ИИ-агенты на платформе VK AI Space могут использовать навыки — наборы инструкций, шагов и правил для конкретной задачи, описанных на естественном языке без программирования. На них основываются современные агентные системы. Один и тот же навык переиспользуется в нескольких сценариях и у разных агентов, что ускоряет разработку, стандартизирует процессы и снижает стоимость повторной настройки. Навыки разрабатываются внутри компании или подключаются из внешних источников, а их выполнение происходит в контейнерах в изолированном окружении. Это обеспечивает безопасное взаимодействие с корпоративными системами и позволяет делегировать ИИ выполнение реальных действий без риска для рабочей ИТ‑инфраструктуры.

«Платформы искусственного интеллекта — самый быстрорастущий сегмент российского рынка ПО ИИ: по оценке Apple Hills Digital, этот сегмент прибавляет около 50% в год и достигнет 46,5 млрд руб. к 2030 г. Бизнес готов поручать ИИ все более сложные задачи, но только если уверен в управляемости и предсказуемости результата. Мультиагентная система отвечает на это распределением ответственности: ведущий агент координирует работу, специализированные агенты выполняют свои шаги, навыки позволяют быстро расширять возможности, а изолированные контейнеры гарантируют, что каждое действие не нанесет ущерб рабочим системам. Так компании переходят от экспериментов с ассистентами к реальному делегированию процессов. Это упрощает диагностику, аудит и оптимизацию ИИ‑процессов», — сказал директор по ИИ-продуктам VK Tech Роман Стятюгин.

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