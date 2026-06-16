Россияне все чаще спрашивают у ИИ, что приготовить на ужин

Россияне начали делегировать искусственному интеллекту решение повседневных бытовых задач — от подбора снеков к фильму до подготовки к праздникам. Один из наиболее заметных сценариев — использование ИИ для выбора ужина. К такому выводу пришли аналитики «Самоката», изучив запросы пользователей к Вау-поиску — ассистенту на базе искусственного интеллекта, встроенному в приложение. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

По данным «Самоката», каждый десятый запрос к ИИ-ассистенту связан не с конкретным продуктом, а с поиском готовых решений: пользователи ищут снеки под фильм, спрашивают, что взять в гости или просят собрать корзину на день рождения. Еще 7% запросов связаны с поиском рецептов — в этих случаях пользователи сначала спрашивают у искусственного интеллекта, что приготовить, а уже затем выбирают продукты.

Наиболее ярко эта тенденция проявляется вечером. Более трети всех запросов к умному поиску (33,7%) поступает с 17:00 до 22:00, а пик активности приходится на 18:00–19:00 — время, когда люди возвращаются домой и решают, что приготовить на ужин или чем перекусить. Кроме того, аналитики отмечают, что вечером пользователи заметно чаще ищут снеки, закуски и сладости, чем в любой другой момент дня.

При этом подбор ужина — лишь часть сценариев. Среди бытовых задач, которые пользователи делегируют искусственному интеллекту, лидируют также праздничные покупки: примерно каждый седьмой запрос (13%) связан с подготовкой к торжеству или семейному застолью. Ещё 11% запросов приходится на подбор подарков. Это единственный сценарий, который чаще встречается в будние дни, чем в выходные.

Среди других популярных сценариев — подбор продуктов к напиткам. Примерно 5% всех запросов связаны с поиском сочетаний к чаю или кофе. Около 4% приходится на поиск готовой еды, ещё столько же (4%) — на подбор снеков к конкретным ситуациям: просмотру фильма, вечеру дома или встрече с друзьями.

Аналитики также отмечают, что граница между поиском товаров и общением с цифровым помощником постепенно стирается. Среди запросов встречаются не только практические задачи, но и вполне личные просьбы: например, «Что купить поесть, когда удалили зуб мудрости» или «Моя девушка приболела, я хочу ей что-нибудь купить и поддержать ее». Отдельный тип обращений связан с полной неопределённостью: пользователи не указывают конкретный запрос и просят ИИ предложить решение за них — «не знаю, чего хочу», «удиви меня».

Тренд подтверждает и рост повторных обращений. По данным «Самоката», к маю 2026 г. количество запросов к умному поиску выросло на 36%, а доля возвращающихся пользователей достигла 35%. Сегодня каждый третий пользователь повторно обращается к ИИ-ассистенту за рекомендациями.

«Одна из особенностей генеративных интерфейсов заключается в том, что они работают не только с готовым запросом, но и с неопределённостью. Человеку не всегда нужен конкретный продукт — часто ему нужна идея, отправная точка или несколько релевантных сценариев на выбор. Мы видим это по структуре запросов: люди описывают ситуацию, настроение или задачу, которую хотят решить. В этом смысле ИИ-помощник выступает инструментом, который помогает быстрее сориентироваться среди множества возможных вариантов», — сказал Владимир Ляпунов, директор продуктовой вертикали в «Самокате».



