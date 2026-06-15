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МТС Optimus добавил функцию обмена записями звонков между разными пользователями

МТС объявляет о том, что умный сервис для предпринимателей МТС Optimus, созданный на базе технологий Voicetech и Exolve, дополнен функцией обмена аудиозаписями, саммари и расшифровками звонков с разрешения пользователей. Так, решение позволяет увидеть на одном экране всю историю общения по телефону с клиентом и делиться подробными итогами деловых переговоров с коллегами. При этом доступ других пользователей к расшифровке звонков может быть отозван при необходимости в любой момент. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция позволит сохранить договоренности по итогам телефонных разговоров и держать в курсе других коллег. МТС Optimus способен создавать записи звонков, текстовые расшифровки с помощью технологий искусственного интеллекта. Благодаря расширению функционала МТС Optimus сотрудники смогут быстрее передавать клиентов друг другу, а руководители — увидеть полную картину работы с клиентами для оперативного принятия решений.

Для получения итогов телефонных переговоров сотрудника необходимо отправить ему ссылку с запросом из веб-версии МТС Optimus. Сотрудник самостоятельно принимает решение предоставить доступ или отказаться. После подтверждения новые мобильные звонки сотрудника начнут отображаться в веб-версии МТС.

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Безопасность данных — важный принцип сервиса. Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия пользователя. Каждый пользователь видит, кому и когда предоставил доступ, и может отозвать его в любой момент.

«После разговора важные детали остаются в голове у одного сотрудника: что попросил клиент, какую цену обсудили, когда перезвонить. Если информацию нужно передать коллеге, ее приходится пересказывать устно или писать вручную. Если сотрудник ушел в отпуск или сменил работу, то бизнес вообще теряет клиента. МТС Optimus теперь позволяет руководителю видеть полную картину переговоров, а сотруднику — самостоятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах. Бизнес получает не просто записи разговоров, а готовые расшифровки и саммари, экономя часы ручной работы и повышая качество общения», — отметила руководитель продукта МТС Optimus Диляра Бутковская.

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