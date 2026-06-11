В России появится первый ИИ-сервис для борьбы с пищевой непереносимостью

В СПбГУТ под руководством доцента Риммы Лабковской ведется разработка уникальной ИИ-платформы «Цифровой нутрициолог». Проект призван помочь более чем 20 млн россиян, страдающих от непереносимости тех или иных продуктов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

По данным Минздрава, около 15–18% населения страны имеют скрытую непереносимость лактозы или глютена, но диагноз поставлен лишь каждому десятому. Люди часто не знают, какие продукты вызывают у них боль и недомогание, нарушают диету и сталкиваются с хроническими болезнями ЖКТ.

«Цифровой нутрициолог» объединяет функции умного помощника для пациента и медицинского инструмента для его лечащего врача.

Генератор безопасных рецептов. Встроенная нейросеть автоматически переписывает любые кулинарные рецепты, заменяя опасные ингредиенты на безопасные аналоги (например, коровье молоко на овсяное) без потери вкуса и строго под контролем медицинской базы знаний.

Умный трекер симптомов. Пользователь может просто надиктовать голосом или записать свои жалобы, ИИ переведет их в строгие медицинские коды и сопоставит с тем, чем человек питался.

Связь с врачом. Система анализирует данные, направляет их медицинскому работнику, и тот корректирует лечение в случае необходимости.

Платформа не имеет абсолютных аналогов ни на отечественном, ни на зарубежном рынке. Иностранные сервисы предлагают только платные подписки, не содержат сведений о российских продуктах и не интегрированы с врачами из России, а обычные трекеры калорий не умеют распознавать опасные для здоровья аллергены.

Разработчики прогнозируют, что использование сервиса поможет снизить число экстренных обращений к врачам на 15% и как минимум на треть сократить неприятные симптомы со стороны ЖКТ у активных пользователей.