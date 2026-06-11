Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

В России появится первый ИИ-сервис для борьбы с пищевой непереносимостью

В СПбГУТ под руководством доцента Риммы Лабковской ведется разработка уникальной ИИ-платформы «Цифровой нутрициолог». Проект призван помочь более чем 20 млн россиян, страдающих от непереносимости тех или иных продуктов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

По данным Минздрава, около 15–18% населения страны имеют скрытую непереносимость лактозы или глютена, но диагноз поставлен лишь каждому десятому. Люди часто не знают, какие продукты вызывают у них боль и недомогание, нарушают диету и сталкиваются с хроническими болезнями ЖКТ.

«Цифровой нутрициолог» объединяет функции умного помощника для пациента и медицинского инструмента для его лечащего врача.

Генератор безопасных рецептов. Встроенная нейросеть автоматически переписывает любые кулинарные рецепты, заменяя опасные ингредиенты на безопасные аналоги (например, коровье молоко на овсяное) без потери вкуса и строго под контролем медицинской базы знаний.

Умный трекер симптомов. Пользователь может просто надиктовать голосом или записать свои жалобы, ИИ переведет их в строгие медицинские коды и сопоставит с тем, чем человек питался.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Связь с врачом. Система анализирует данные, направляет их медицинскому работнику, и тот корректирует лечение в случае необходимости.

Платформа не имеет абсолютных аналогов ни на отечественном, ни на зарубежном рынке. Иностранные сервисы предлагают только платные подписки, не содержат сведений о российских продуктах и не интегрированы с врачами из России, а обычные трекеры калорий не умеют распознавать опасные для здоровья аллергены.

Разработчики прогнозируют, что использование сервиса поможет снизить число экстренных обращений к врачам на 15% и как минимум на треть сократить неприятные симптомы со стороны ЖКТ у активных пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Власти разрешили «Почте России» ввести платные цифровые почтовые ящики

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

Создатели ChatGPT и Claude попросили власти пожестче их регулировать и запрещать опасные модели на государственном уровне

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще