75% россиян готовы оформить заем через SMS

Summit Group представила исследование о готовности россиян пользоваться альтернативными каналами получения финансовых услуг. По данным опроса, три четверти респондентов готовы рассмотреть возможность оформления займа через SMS-сообщения, а для большинства такой канал мог бы стать основным способом получения денег в ситуациях, когда мобильный интернет работает нестабильно. Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Исследование показало, что проблема нестабильного мобильного интернета знакома большинству опрошенных. 40,6% респондентов признались, что часто сталкиваются с ситуацией, когда связь на телефоне работает плохо, а деньги нужны срочно. Еще 25,1% сталкиваются с этим реже — примерно раз в два-три месяца. Только 10,5% сообщили, что у них всегда стабильный интернет. Таким образом, почти 66% участников опроса в той или иной степени испытывают проблемы с доступом в сеть именно в моменты, когда требуется быстрое финансовое решение.

На этом фоне интерес к SMS-каналу оказался высоким. 66,5% респондентов заявили, что в целом готовы оформить заём таким способом. Ещё 8,6% согласны на SMS-оформление, но только для небольших сумм, а 8,1% хотели бы заранее видеть итоговую сумму к возврату. Категорически не доверяют SMS-каналу лишь 6,8%, ещё 9,9% считают его менее удобным по сравнению с онлайн-оформлением.

Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group: «Нестандартные ситуации подталкивают искать нестандартные способы решения. В том числе возврат к стабильно работающим технологиям. Видя рост спроса на смс-пакеты в тарифах операторов, мы предположили, что такой способ выдачи позволит обеспечить защиту от отсутствия интернета. В регионах, где интернет может работать нестабильно, возможность подать заявку или подтвердить оформление займа через SMS становится не просто дополнительной опцией, а элементом доступности сервиса. Для клиента важны скорость, понятные условия и возможность получить финансовое решение даже тогда, когда приложение или сайт недоступны из-за качества связи».

Если говорить о потенциальном пользовательском поведении, 61,7% опрошенных ответили, что SMS-займы могли бы стать для них основным способом получения денег. Ещё 17,5% пользовались бы таким каналом время от времени — например, когда пропадает интернет. Лишь 11,7% предпочли бы продолжить пользоваться исключительно онлайн-оформлением.

При этом у части аудитории сохраняются опасения. Главный барьер — страх, что SMS-сообщение могут перехватить: его назвали 42,1% респондентов. Ещё 16,8% беспокоит непрозрачность условий — непонимание итоговой суммы, процентов и возможных комиссий. 15,9% боятся случайно ответить на SMS или ошибиться при оформлении, а 7,5% указывают на недостаток информации о займе до подписания договора.

По мнению Summit Group, результаты исследования показывают, что развитие финансовых сервисов не должно ограничиваться только мобильными приложениями и сайтами. Для реальной доступности финансовых услуг рынку нужны простые резервные каналы, которые работают даже при нестабильном интернете и при этом обеспечивают клиенту прозрачность условий и безопасность оформления.

Опрос проведен Summit Group в мае 2026 г. среди пользователей мобильного приложения «ДоброЗайм». В опросе приняли участие потребители финансовых услуг, проживающие на территории России.