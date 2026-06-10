Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России

Платформа Security Vision вошла в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовленный аналитическим центром TAdviser.

Тот факт, что узкоспециализированное ИБ-решение попало в рейтинг лучших Low-code платформ наравне с универсальными средами разработки, подтверждает гибкость и технологическое совершенство архитектуры Security Vision. Платформа доказала свою способность эффективно решать не только профильные задачи кибербезопасности, но и соответствовать высоким стандартам гибкой разработки, предъявляемым к широкому спектру бизнес-задач.

Опираясь на глубокую экспертизу в кибербезопасности, Security Vision выходит далеко за рамки ИБ-ниши. С её помощью заказчики и партнеры компании получают возможность автоматизировать практически любые бизнес-процессы с требованиями к защите данных. При этом создание и монетизация сертифицированных ИБ- и ИТ-продуктов происходят в 3-5 раз быстрее, с минимальными затратами и прогнозируемым выходом на прибыль.

«Включение Security Vision в список самых значимых Low-code платформ России – это признание того, что инструменты ИБ могут быть не только надёжными, но и технологически универсальными, – комментирует Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision. – В отличие от классических Low-code сред, наша платформа с первого дня создавалась с учётом жёстких требований к защите данных и к сертификации, но при этом даёт возможность строить сложные, масштабируемые бизнес-решения наравне с лучшими универсальными Low-code платформами. Мы рады, что эксперты TAdviser оценили эту уникальную комбинацию безопасности и гибкости».

Ознакомиться с полным обзором российского рынка Low-code платформ можно на портале TAdviser: Российский рынок Low-code платформ. Обзор TAdviser 2026