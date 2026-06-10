Разделы

Безопасность
|

Security Vision признана одной из самых значимых Low-code платформ в России

Платформа Security Vision вошла в обзор наиболее заметных Low-code решений российского рынка, подготовленный аналитическим центром TAdviser.

Тот факт, что узкоспециализированное ИБ-решение попало в рейтинг лучших Low-code платформ наравне с универсальными средами разработки, подтверждает гибкость и технологическое совершенство архитектуры Security Vision. Платформа доказала свою способность эффективно решать не только профильные задачи кибербезопасности, но и соответствовать высоким стандартам гибкой разработки, предъявляемым к широкому спектру бизнес-задач.

Опираясь на глубокую экспертизу в кибербезопасности, Security Vision выходит далеко за рамки ИБ-ниши. С её помощью заказчики и партнеры компании получают возможность автоматизировать практически любые бизнес-процессы с требованиями к защите данных. При этом создание и монетизация сертифицированных ИБ- и ИТ-продуктов происходят в 3-5 раз быстрее, с минимальными затратами и прогнозируемым выходом на прибыль.

«Включение Security Vision в список самых значимых Low-code платформ России – это признание того, что инструменты ИБ могут быть не только надёжными, но и технологически универсальными, – комментирует Руслан Рахметов, генеральный директор Security Vision. – В отличие от классических Low-code сред, наша платформа с первого дня создавалась с учётом жёстких требований к защите данных и к сертификации, но при этом даёт возможность строить сложные, масштабируемые бизнес-решения наравне с лучшими универсальными Low-code платформами. Мы рады, что эксперты TAdviser оценили эту уникальную комбинацию безопасности и гибкости».

Ознакомиться с полным обзором российского рынка Low-code платформ можно на портале TAdviser: Российский рынок Low-code платформ. Обзор TAdviser 2026

Рекламаerid:2W5zFHtAfvHРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

РТК-ЦОД запустил в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения ГОСТ-VPN

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще