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«Диасофт» поддержал формат XBRL-CSV и финальную таксономию Банка России 6.1.0.10 в продукте XBRL Engine

Компания «Диасофт» поддержала в программном продукте XBRL Engine возможность работы в соответствии со спецификацией XBRL-CSV, а также финальную версию таксономии Банка России 6.1.0.10. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Таксономия 6.1.0.10 предназначена для подготовки и предоставления в Банк России учетно-операционных данных (УОД) в формате XBRL-CSV по запросам регулятора. В состав материалов, опубликованных Банком России, входят непосредственно таксономия, контрольные соотношения, схемы проверки, примеры пакетов отчетности и сопроводительная документация. Новая отчетность по учетно-операционным данным применима как для небанковских профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и для кредитных организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Поддержка XBRL-CSV в XBRL Engine позволяет пользователям формировать, проверять и готовить отчетность в соответствии с новыми требованиями Банка России наряду с традиционным форматом XBRL. Решение обеспечивает автоматизированную работу с таксономиями и спецификациями XBRL/XBRL-CSV на всех этапах подготовки отчетности – от загрузки и преобразования данных до валидации контрольных соотношений ЦБ РФ и формирования итоговых пакетов для передачи регулятору.

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Ольга Ширяева, руководитель продуктов департамента «Экономика данных» компании «Диасофт»: «Команда «Диасофт» помогает клиентам сдавать отчетность в формате XBRL с 2018 года. Помимо развития программного продукта, который сейчас обеспечивает практически мгновенную поддержку любой версии таксономии, наши команды оказывают методологическую и техническую поддержку заказчикам. В том числе, эксперты «Диасофт» предоставляют консультации по техническим особенностям таксономий Банка России, корректности реализации контрольных соотношений на стороне регулятора, настройке процессов подготовки и проверки отчетности и другим вопросам».

XBRL Engine – программный продукт для автоматизации подготовки отчетности в форматах XBRL и XBRL-CSV в соответствии с любой версией таксономии Банка России. Продукт входит в состав решения Digital Q.Reporting, позволяет оперативно поддерживать новые версии таксономий без доработок со стороны разработчика: установка и подключение новой таксономии выполняются в кратчайшие сроки, что обеспечивает готовность организаций к изменениям регуляторных требований.

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