На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать товары из ассортимента маркетплейса автозапчастей Emex

«Яндекс Маркет» и крупнейший в России маркетплейс автозапчастей и автотоваров Emex договорились о сотрудничестве. Теперь ассортимент «Маркета» пополнился более 700 тыс. автотоваров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря партнерству покупатели «Маркета» получили более широкий выбор автозапчастей: например, аккумуляторов, тормозных систем, фильтров и компрессоров, насосов и многое другое. Emex контролирует надежность всех товаров с помощью экспертной лаборатории.

«Маркет» стал первым мультикатегорийным маркетплейсом, который добавил в свой ассортимент товары Emex. Для Emex такое сотрудничество — это возможность получить дополнительный канал продаж и выйти на новую аудиторию покупателей «Маркета».

При оформлении заказа пользователь сможет выбрать, из какого пункта выдачи Emex забрать товар. Сейчас на этапе тестирования получить автотовары можно в 10 точках Москвы. В будущем такая возможность может появиться еще в 2 тыс. пунктах Emex по всей России, а количество уникальных позиций — увеличиться до 15 млн.