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Увольнение, недооцененность, невостребованность — топ-3 страхов работающих россиян, но 6 из 10 не боятся ничего

Большинство экономически активных россиян чувствуют себя уверенно на рабочем месте. В открытом опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 работающих граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

59% трудоустроенных россиян не испытывают никаких страхов, связанных с работой (в 2025 г. было 66%). О различных фобиях рассказал только каждый третий. Наиболее распространенный страх — увольнения: его испытывают 8% респондентов. На втором месте — страх недооцененности и маленькой зарплаты (6%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом — этот ответ за год прибавил 3 процентных пункта и достиг 4% голосов. 3% опрошенных боятся руководства, еще по 3% — общей нестабильности или не справиться с обязанностями. Банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются по 2%. Другие фобии, среди которых боязнь коллектива, страх выгорания или перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание застрять на текущей работе отмечают по 1% опрошенных.

Женщины чаще мужчин боятся недооцененности и маленькой зарплаты (8 и 4% соответственно), а также того, что не справятся с работой (4 и 2%). Мужчины же больше опасаются увольнения (9% против 7% среди женщин), нестабильности (4% против 2%) и обмана со стороны работодателя (2% против 0%).

Максимальная доля тех, кто ничего не боится, фиксировалась в октябре 2024 г. (69%) — это был период пика кадрового дефицита, затем последовало небольшое снижение: 66% в 2025 г. и 59% сейчас. Страх увольнения стабильно держится на отметке 8% второй год подряд — это заметно ниже пикового значения 2022 г. (13%). А вот опасения по поводу низкой зарплаты упоминаются сегодня гораздо чаще, чем раньше (6%), как и страх быть невостребованным на рынке труда (4%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Населенных пунктов: 375

Время проведения: 4-15 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондента.

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