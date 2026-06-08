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Рассказать о нарушениях ПДД на самокатах «Юрент» теперь можно в мессенджере «Макс»

Кикшеринг «Юрент» запустил чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере «Макс». С его помощью можно будет рассказать о нарушениях правил дорожного движения на самокатах сервиса: неправильная парковка, езда вдвоем, неспешивание на пешеходных переходах, поездки несовершеннолетних. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Для корректной подачи обращения необходимо сделать фото с нарушением, указать место и время предполагаемого нарушения. Все обращения поступают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них, после чего принимает решение о применении санкций в отношении пользователя, если нарушение имело место быть.

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В «Макс» для пользователей сервиса также будет доступен чат-бот поддержки «Поддержка Юрент», куда можно будет сообщить о неисправности самоката, узнать про подписку и задать другие вопросы. Оба бота также продолжат функционировать в Telegram.

Чат-боты — эффективный инструмент для работы с нарушителями на кикшеринговых самокатах. С помощью аналогичного бота в Telegram «Юрент» обработал более 250 тыс. обращений в 2025 г.

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