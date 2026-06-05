Университет Иннополис и ВАВТ Минэкономразвития России будут совместно готовить кадры для цифровой трансформации

Университет Иннополис и ВАВТ Минэкономразвития России договорились объединить усилия в развитии образовательной и научно-исследовательской деятельности, включая реализацию программ дополнительного профессионального образования. Соглашение подписали директор ИТ-вуза Дмитрий Вандюков и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Виттория Идрисова. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

В рамках дополнительного профессионального образования стороны планируют организовывать учебные курсы и модули, в том числе с применением дистанционных технологий, по искусственному интеллекту, программной инженерии, промышленной робототехнике, анализу данных, кибербезопасности, управлению ИТ-проектами и другим актуальным вопросам деятельности вузов.

В число приоритетных направлений партнерства вошли совместная организация стажировок и практик студентов и слушателей программ дополнительного профессионального образования, содействие росту привлекательности образовательных программ в сферах ИТ и внешней экономики, взаимное участие в профильных мероприятиях: конференциях, круглых столах, семинарах и выставках.

Кроме того, вузы планируют обмен специалистами для чтения лекций, проведения научных дискуссий, симпозиумов, а также масштабирования лучших методик исследовательской и преподавательской деятельности.