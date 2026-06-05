Разделы

Кадры
|

Университет Иннополис и ВАВТ Минэкономразвития России будут совместно готовить кадры для цифровой трансформации

Университет Иннополис и ВАВТ Минэкономразвития России договорились объединить усилия в развитии образовательной и научно-исследовательской деятельности, включая реализацию программ дополнительного профессионального образования. Соглашение подписали директор ИТ-вуза Дмитрий Вандюков и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Виттория Идрисова. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

В рамках дополнительного профессионального образования стороны планируют организовывать учебные курсы и модули, в том числе с применением дистанционных технологий, по искусственному интеллекту, программной инженерии, промышленной робототехнике, анализу данных, кибербезопасности, управлению ИТ-проектами и другим актуальным вопросам деятельности вузов.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

В число приоритетных направлений партнерства вошли совместная организация стажировок и практик студентов и слушателей программ дополнительного профессионального образования, содействие росту привлекательности образовательных программ в сферах ИТ и внешней экономики, взаимное участие в профильных мероприятиях: конференциях, круглых столах, семинарах и выставках.

Кроме того, вузы планируют обмен специалистами для чтения лекций, проведения научных дискуссий, симпозиумов, а также масштабирования лучших методик исследовательской и преподавательской деятельности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

В России впервые вынесли приговор за публикацию порно, сгенерированного ИИ

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В американских ИТ массовые сокращения. За месяц уволены 40 тысяч человек

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290