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Sitronics Group обеспечит непрерывную работу системы диспетчеризации ЦОД в Ленинградской области

Sitronics Group сообщила о заключении двухлетнего контракта на техническое обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления ЦОД в Ленинградской области.

Инженеры Sitronics Group обеспечат полный комплекс работ по поддержанию работоспособности, мониторингу и развитию автоматизированной системы диспетчерского управления дата-центром. Контракт предусматривает реакцию на инциденты в режиме 24/7 и регулярное обслуживание всех уровней системы: от полевого оборудования и датчиков до программируемых логических контроллеров и верхнего программного уровня (SCADA).

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Данный контракт заключен в результате ввода в эксплуатацию системы диспетчеризации для нового модуля ЦОД, и является дополнением к действующей программе технического обслуживания и поддержки систем диспетчеризации сети ЦОД заказчика, распределенных по всей стране.

«Наша задача - гарантировать нулевой уровень простоев и оперативно реагировать на любые изменения в работе систем. Экспертиза и опыт команды Sitronics Group позволят нивелировать риски аварийных ситуаций», - сказал руководитель отдела автоматизации и пуско-наладки Sitronics Group Андрей Бусаров.

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