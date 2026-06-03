Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Inventorus запустил ИИ-сервис «Отчет по ГОСТ» для патентных исследований

Компания Inventorus представила новый ИИ-сервис платформы — «Отчет по ГОСТ». Он предназначен для специалистов, которые работают с патентными исследованиями, техническими решениями, интеллектуальной собственностью и R&D-аналитикой. Об этом CNews сообщили представители

Сервис закрывает один из самых трудоемких участков патентной работы. Обычно подготовка исследования требует нескольких разрозненных этапов: поиска документов, проверки релевантности, анализа уровня техники, описания тенденций и последующей сборки отчета по стандарту. «Отчет по ГОСТ» объединяет эти действия в одном интерфейсе Inventorus.

Пользователь задает параметры исследования, работает с выборкой патентов и публикаций, проверяет состав документов, получает аналитическую основу и формирует итоговый редактируемый отчет. При этом эксперт сохраняет контроль над содержанием и выводами: сервис не заменяет профессиональную оценку, а помогает быстрее подготовить проверяемую основу для нее.

Уникальность нового сервиса заключается в связке патентного поиска, ИИ-аналитики и ГОСТ-структуры. На рынке есть отдельные инструменты для поиска патентов, анализа текстов или оформления документов, но для профессиональной работы важен именно сквозной процесс — от постановки задачи до отчетного материала.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«При разработке “Отчета по ГОСТ” мы опирались на практический опыт работы с промышленными компаниями и специалистами, которые регулярно занимаются патентными исследованиями. Для нас было важно проверить сервис на реальных сценариях: как формируется выборка, где действительно нужна автоматизация, какие этапы должны оставаться под контролем эксперта и насколько итоговый документ пригоден для дальнейшей работы. Мы благодарны компаниям и специалистам, которые участвовали в тестировании и помогали верифицировать результаты. Их обратная связь позволила сделать сервис ближе к реальной практике рынка», — сказал основатель и генеральный директор Inventorus Евгений Елфимов.

На первом этапе сервис поддерживает сценарий подготовки отчета по уровню техники и тенденциям развития в редакции ГОСТ 2024. В дальнейшем Inventorus планирует расширять доступные типы патентных исследований.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

В России готов новый суверенный мессенджер. Его сделала Wildberries

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290