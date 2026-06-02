МТС запустила сервис мониторинга шума и пыли для застройщиков

МТС объявила о запуске комплексного решения по контролю в реальном времени за уровнем шума и пыли на строительных площадках Москвы в рамках решения «МТС Экология». Решение позволит застройщикам выполнить обязательства по измерению автоматизированными датчиками уровня шума и концентрации пыли, а также передаче этих данных в городские информационные системы. Такие экологические меры будут способствовать более эффективному управлению строительными процессами и улучшению экологической обстановки в городе.

Комплексное решение МТС включает программно-аппаратный комплекс: датчики уровня шума и концентрации пыли, которые устанавливаются по периметру строительной площадки и в контрольных точках. Данные передаются в режиме реального времени в личный кабинет пользователя и городские информационные системы в полном соответствии с регуляторными требованиями. В облачной платформе МТС заказчик может отслеживать текущие показатели запыленности и шума, историю измерений и формировать аналитические отчеты. Система автоматических уведомлений мгновенно оповещает сотрудников, как только показатели приближаются к предельно допустимым значениям или превышают их.

При этом решение органично встраивается в широкую линейку цифровых сервисов МТС для строительной отрасли, которая включает видеонаблюдение, контроль доступа, мониторинг техники, связь и облачные платформы. Это дает застройщикам возможность выстроить единый цифровой контур управления площадкой с одним технологическим партнёром.

«Мы создавали этот продукт в диалоге с участниками строительного рынка и хорошо понимаем их задачи. Застройщику важно, чтобы решение быстро разворачивалось, работало надежно и не создавало дополнительной операционной нагрузки. Наш сервис именно такой: датчики устанавливаются без прокладки проводных коммуникаций, данные передаются автоматически, отчётность формируется в личном кабинете. Это позволяет строительным командам сосредоточиться на основной работе, а не на администрировании экологического мониторинга», – сказала руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.

Решение можно адаптировать под площадки любого размера – от точечной застройки до крупных девелоперских проектов с десятками строительных участков по всей Москве.

