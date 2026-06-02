МТС привлекла синдицированный кредит на 70 млрд рублей

МТС объявила о заключении сделки с пулом российских банков о привлечении синдицированного кредита с лимитом до 70 млрд руб. сроком пять лет. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы компании

МТС и синдикат из шести российских банков подписали договор синдицированного кредита на сумму 40 млрд руб. с возможностью увеличения лимита до 70 млрд руб. сроком на пять лет. Сделка характеризуется гибкой структурой и допускает возможность присоединения к ней новых участников. Это первая для МТС сделка синдицированного кредитования с 2009 г.

Она позволит оптимизировать процесс управления заемными средствами и получить существенный источник финансирования для компании на продолжительный срок. Сделка основана на лучших практиках привлечения синдицированных кредитов с привлечением ведущих юридических и финансовых консультантов.

«Компания имеет успешный опыт привлечения синдицированного финансирования, что обеспечивает гибкость управления ликвидностью и диверсификацию источников заимствований. Это свидетельствует о сильном кредитном профиле МТС, устойчивом доступе к финансированию и создании конкурентной экосиситемы финансовых партнеров. В результате отбора 15 предложений в сделку вошли шесть кредитных организаций, предложивших наилучшие ценовые условия. Мы также рассчитываем, что сделка будет стимулировать рынок синдицированного кредитования как одно из приоритетных направлений развития банковского сектора», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

