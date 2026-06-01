Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» смогут принимать оплату цифровым рублем

Банк «Русский Стандарт» обеспечил клиентам по эквайрингу техническую возможность приема к оплате цифрового рубля и провел первую операцию в пилоте. Теперь компании-клиенты «Русского Стандарта» по эквайрингу смогут подключить себе прием цифрового рубля через универсальный QR-код сразу после завершения пилота Банка России. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Прием цифровых рублей для оплаты покупок реализован через универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК). Универсальный QR-код – это простое и понятное решение, с помощью которого расплачиваться за покупки на кассе. Он будет выгодным решением для юридических лиц (мерчантов, ТСП), которые получат большее число платежных возможностей для массовых клиентов-покупателей.

Тарифы на проведение платежей цифровым рублем будут самыми выгодными: до конца 2026 г. будет действовать льготный период для продавцов – без комиссий, после этого комиссии останутся самыми низкими на рынке. А для граждан все операции в цифровых рублях бесплатные. Масштабное подключение компаний планируется начать после 1 сентября 2026 г.

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу, благодаря цифровому рублю, смогут экономить на рассчетно-кассовых операциях, повысить безопасность сделок, облегчить управление траекторией движения денег.

Банк «Русский Стандарт» в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе. Банк «Русский Стандарт» полностью перевел свою эквайринговую сеть на работу с универсальным QR-кодом.

