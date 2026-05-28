Разделы

ИТ в банках
|

ПСБ предоставил клиентам сервис «второй руки»

Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис «второй руки» для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определенную сумму потребуют подтверждения со стороны уполномоченного клиентом лица.

Назначить уполномоченное лицо можно в любом отделении ПСБ при непосредственном обращении и клиента, и «защитника». При подключении сервиса в заявлении указывается сумма, превышение которой потребует дополнительного подтверждения «защитника». Уполномоченным лицом может быть клиент ПСБ.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

В момент проведения операции на сумму свыше указанной в заявлении в мобильном банке клиента появится сообщение, что перевод передан на согласование «защитнику» и будет исполнен только после его согласования. Отключить услугу или сменить "защитника" можно в любой момент, обратившись в отделение банка.

«В современной экономике основным условием безопасного доступа к банковским сервисам являются цифровые компетенции населения, и клиенты старшего поколения — одна из самых уязвимых групп. Проникновение онлайн-сервисов в их жизнь происходит быстрее освоения цифровых навыков. Поэтому особое место в развитии современных финансовых сервисов занимают платформы, использующие модель «сервиса второй руки» с привлечением уполномоченного лица. Этот инструмент позволяет поставить дополнительную защиту денежных переводов в лице близкого друга или родственника, более компетентного в финансовых вопросах. Такой человеческий фактор создает условия для более комфортного и безопасного решения любых повседневных финансовых задач», — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий ПСБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290