Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Работа на два «фронта»: ИИ на госуслугах Подмосковья помогает жителям и снижает нагрузку на сотрудников

На портале госуслуг Московской области искусственный интеллект внедрен в 321 услугу. С начала 2026 г. он уже проверил более 3,4 млн документов в 1,7 млн заявлениях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пользователи регпортала стали получать меньше отказов из‑за некорректных документов или неполного комплекта. Все благодаря тому, что ИИ проверяет документы еще до отправки заявления. Таким образом более 90% недочетов устраняют еще до того, как обращение попадет в ведомство», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект проверяет документы, прикрепленные к онлайн‑заявлениям. Если файл верный, система отмечает его зеленой галочкой. ИИ-технология распознает более 700 видов документов – от типовых до нетиповых, включая иностранные. Среди них: свидетельство о рождении, вид на жительство, доверенность, договор купли‑продажи, банковские выписки, товарные накладные и др.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Помощь ИИ не ограничивается поддержкой заявителей на этапе подачи обращений – нейросеть значительно снижает нагрузку на сотрудников ведомств. Раньше проверка одного заявления занимала почти 5 минут: специалисту приходилось вручную открывать каждый файл, чтобы убедиться в его соответствии. Теперь эту рутинную работу выполняет ИИ. Сотруднику достаточно лишь проверить комплектность документов и зарегистрировать заявление.

«Эффект налицо: время регистрации одного заявления сократилось на полторы минуты, а общая переработка сотрудников ведомств уменьшилась на полтора часа. То, что раньше занимало минуты, ИИ выполняет за несколько секунд», – отметила Надежда Куртяник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Энергосбытовый холдинг из числа крупнейших меняет старую биллинговую систему на «1С»

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российская электроника»

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290